Vedere i film e le serie online ha decisamente cambiato il nostro modo di fruire questi prodotti. È possibile, infatti, avere molta più scelta e, grazie ai sottotitoli, si possono vedere dei prodotti che altrimenti sarebbero inaccessibili. Queste possibilità hanno portato molti a scoprire il vasto Mondo asiatico, ricco di trame degne di nota. Oggi parliamo nel dettaglio di una di queste. Infatti, questa intrigante serie Netflix coreana tratta di un argomento interessante, ovvero della gestione dei criminali minorenni in Corea. Scopriamo assieme di che cosa si tratta.

Il nuovo boom di prodotti di questa Nazione

Già da alcuni anni la Corea ha conquistato un posto di riguardo nel panorama internazionale dedicato all’audiovisivo. Molti di noi si ricorderanno di Parasite, film che ha vinto nel 2019 la ambitissima Palma d’Oro di Cannes. Questo lungometraggio ha calato gli spettatori alla perfezione in un’atmosfera diversa da quella a cui è abituato. Il racconto si basa sulla storia di una famiglia ricca “parassitata” da un altro nucleo familiare che è riuscito ad entrare nelle sue grazie, spacciando delle competenze false. Dopo questo titolo, un altro che ha letteralmente sbancato è stato proprio Squid Game, una serie basata sulla partecipazione di persone sull’orlo del tracollo economico ad un gioco per ottenere una cifra da capogiro. Chi viene escluso non viene però solo allontanato, ma ucciso. Ultimamente è uscita un’altra serie che si rivela altrettanto interessante

Questa intrigante serie Netflix coreana appassionante come Squid Game racconta le ombre e gli intrighi della giustizia

Stiamo parlando di Juvenile Justice (letteralmente, giustizia giovanile). Una donna, giudice minorile di altissimo livello, si trasferisce per lavoro nel piccolo distretto di Yeonhwa. Il suo nome è Shim Eun-seok ed è nota ai media per il suo odio verso i ragazzi che le vengono presentati a giudizio. A farle da controparte è Cha Tae-joo, un suo collega, che è invece fermamente convinto che i ragazzi possano fare ammenda dei propri errori ed essere correttamente reinseriti nella società.

Entrambi cresceranno e beneficeranno dei punti di vista l’uno dell’altro e incominceranno a creare una squadra forte e affiatata. Le capacità analitiche e l’esperienza della prima portano infatti a ribaltare l’andamento dei casi più complessi. Il tatto e la compassione del secondo riusciranno a creare empatia con le persone coinvolte e convincerle a comportarsi nella maniera più corretta.

