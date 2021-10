Prendersi cura della propria pelle è importantissimo. Se poi si tratta della pelle del viso, lo diventa ancora di più. Infatti, quest’ultima può essere vista un po’ come il nostro biglietto da visita. Se ci pensiamo è una delle prime cose che mostriamo agli altri, e sicuramente una pelle levigata e luminosa può donarci un’aria diversa. Immaginiamo, per esempio, di vederla splendere anche al mattino quando ci guardiamo allo specchio. Si tratta di una sensazione soddisfacente e appagante. Ma, per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo attrezzarci e dobbiamo cercare di dare alla nostra pelle le maggiori cure possibili. Se poi non dovessimo voler ripiegare su prodotti in commercio, nessun problema. Potremo provare delle maschere fatte in casa che potrebbero aiutarci.

Questa insospettabile spezia potrebbe rendere la pelle del nostro viso più liscia e morbida che mai

Alcune maschere fai-da-te possono rivelarsi davvero formidabili per la pelle del nostro viso. Proprio grazie ai loro effetti, ne avevamo già consigliate alcune in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, sarà possibile scoprire la ricetta di una maschera che rende il volto disteso e riposato. Oppure, in un altro articolo, avevamo consigliato un contorno occhi semplicissimo da realizzare che potesse donare nuova luce al nostro viso. Oggi facciamo la stessa cosa, mettendo al centro dell’attenzione un elemento in particolare: la noce moscata. Infatti, questa insospettabile spezia potrebbe rendere la pelle del nostro viso più liscia e morbida che mai. Vediamo più nello specifico, quindi, cosa dobbiamo fare.

Ecco come sfruttare al meglio le proprietà della noce moscata per dare un nuovo volto alla nostra pelle

Per prima cosa, procuriamoci due cucchiai di noce moscata. Accompagniamo questo ingrediente, ora, con 1 cucchiaio e mezzo di polpa di avocado e con un cucchiaino di olio di cocco. Assicuriamoci che la polpa dell’avocado sia davvero morbida e, se così non dovesse essere, schiacciamola con una posata affinché diventi quasi una crema. Mettiamola, in un secondo momento, in una ciotola e aggiungiamo la noce moscata. Infine, dovremo versare solo l’olio di cocco. Mescoliamo i tre ingredienti fino a farli diventare omogenei e, una volta raggiunto questo stadio, spalmiamo delicatamente la nostra crema su tutto il viso. Lasciamo in posa per circa 20 minuti e, trascorso il tempo necessario, sciacquiamo il tutto con dell’acqua tiepida.

C’è una piccola nota da evidenziare in questo caso. Quello che abbiamo consigliato è un rimedio casalingo, che viene dalla conoscenza popolare. Questo vuol dire che non c’è alcun parere medico alla base. Se dovessimo avere problemi con la nostra pelle, allergie ad alcuni dei cibi indicati o, semplicemente, non dovessimo sentirci sicuri, contattiamo il nostro medico di fiducia prima di provare questa soluzione casalinga.

