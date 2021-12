Quando si viaggia, si valutano Paesi, borghi e città per molti aspetti. Ovviamente, ognuno ha parametri propri, dettati dalle proprie esigenze personali, dai gusti e da quel che cerca quando è in vacanza. Facendo una valutazione di massima, potremmo dire che, in primis, si valutano i luoghi per la loro storia e le attrazioni da visitare. A ciò dobbiamo poi aggiungere festival ed eventi particolari, ma anche la pulizia dei luoghi, il costo della vita e l’efficienza dei mezzi di trasporto. Senza dimenticare le specialità gastronomiche da assaggiare. Ed infine, ma non perché di minore importanza, va sicuramente citato il fattore accoglienza. D’altra parte, trovare persone calorose ed accoglienti fa sempre piacere. Un sorriso, una piacevole chiacchiera e una gentilezza mettono subito di buon umore e ci fanno sentire ben accolti in un luogo a noi estraneo.

Proprio per questo motivo, com’è ormai tradizione consolidata, ogni fine anno la rivista statunitense Condé Nast Traveller fa un sondaggio ai suoi lettori, chiedendo loro di indicare qual è la destinazione che li ha accolti nella maniera migliore. Ovvero dove si siano sentiti meglio accolti perché hanno trovato persone solari, sorridenti ed ospitali. Sulla base dei risultati viene quindi stilata la Readers’ Choice Awards, ovvero la classifica delle città più friendly d’Europa.

In quella del 2021, compare anche una città italiana.

Questa insospettabile città italiana è considerata tra le più accoglienti ed ospitali d’Europa

Stiamo parlando di Genova, città portuale spesso definita grigia e nota per l’avarizia dei suoi abitanti. Ebbene, siamo ben felici che questa classifica abbia sfatato un mito. Tra nuove architetture, soprattutto nella zona del porto, e palazzi signorili (i Rolli), Genova affascina per l’intricato dedalo dei suoi stretti caruggi sui quali si affacciano caratteristiche case colorate.

Ma non solo. Ricordiamo che il centro storico di Genova è ritenuto il più vasto d’Italia, dopo quello di Venezia. Degna di rilievo è poi la zona Porto Antico, che è stata riqualificata negli anni Novanta e oggi rappresenta il fulcro della vita culturale genovese. È proprio qui che si trovano l’Acquario e il Museo del Mare.

L’intera classifica

E quindi, questa insospettabile città italiana è considerata tra le più accoglienti ed ospitali d’Europa. Ma vediamo la classifica per intero. Specifichiamo fin da subito che l’ordine delle città è puramente casuale.

Bilbao, Paesi Baschi – Spagna;

Bled, Slovenia;

Baden-Baden, Foresta Nera, in Germania;

Baku, capitale dell’Azerbaijan;

Bucarest, Romania;

Cordoba, Andalusia – Spagna;

Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord;

Delft, Paesi Bassi;

Evora, Portogallo;

Lugano, Svizzera;

Salamanca, Spagna;

Sofia, Bulgaria;

Toledo, Spagna;

Tolosa, Francia.

