A volte non si ha proprio voglia di cucinare, è innegabile. Magari si pilucca un po’ dagli avanzi, o si aprono buste di insalata, condita alla meno peggio con mais o mozzarella pescata dal frigo. Questa insalata di cetrioli in salsa tonnata è quello che ci vuole per queste giornate decisamente “no” per la cucina.

La preparazione “difficile” della ricetta sta solo nella riuscita della salsa al tonno. Superata la preparazione della salsa tonnata, il piatto è un’ottima insalata facile e velocissima da preparare. Non si deve neanche accendere il gas!

Vediamo quindi come preparare questa insalata di cetrioli in salsa tonnata.

Ingredienti

250 gr di tonno sott’olio;

4 cetrioli;

4 cucchiai di maionese;

1 mazzetto di prezzemolo;

1/2 limone.

Lavare e tritare bene il prezzemolo, si dovrà ottenere un cucchiaio circa di questo odore. Scolare il tonno dal suo olio, metterlo in una ciotola capiente e schiacciarlo con una forchetta per bene, bisognerà sbriciolarlo per bene.

Aggiungere quindi la maionese, il cucchiaio di prezzemolo tritato e il succo del limone. Mescolare bene con un cucchiaio di legno per evitare che il tonno e gli altri ingredienti si rovinino o si ossidino.

Sbucciare i cetrioli e tagliarli a metà nel senso della loro lunghezza. Togliere quindi i semi dai cetrioli con l’aiuto di un cucchiaio.

Prendere le metà dei cetrioli e spalmarvi dentro la salsa al tonno. Riporre in frigorifero fino al servizio in tavola.

Questa insalata di cetrioli si accompagna bene a delle bruschette con pane casereccio, magari ripassato in forno per qualche minuto sotto il grill.

Se lo si desidera, si possono coinvolgere anche i bambini nella preparazione delle barchette e nelle varie fasi di assemblaggio del piatto.

L’insalata è buona anche il giorno dopo, stando bene attenti che non prenda umidità dal riposo in frigorifero.