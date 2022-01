Con l’Epifania si chiudono ufficialmente le feste natalizie. È il momento di dire addio alle grandi mangiate e di iniziare a rimettersi in forma. Per nostra fortuna la dieta mediterranea ci offre ogni giorno moltissimi alimenti, che potrebbero darci una grandissima mano. E senza rinunciare al gusto. Ad esempio questa sfiziosissima marmellata potrebbe aiutarci contro colesterolo alto e intestino pigro. Oggi, invece, parleremo dell’alimento simbolo delle diete depurative: l’insalata. Questa insalata con 3 ingredienti veloce e facilissima da preparare potrebbe rivelarsi fenomenale per smaltire le abbuffate delle feste. Allacciamo le cinture perché non è il solito piatto triste che immaginiamo, ma una pietanza che farà impazzire il palato. In più, due dei suoi ingredienti hanno straordinarie proprietà depurative.

Siamo reduci da un lungo periodo di pranzi e cene, che hanno messo a dura prova il peso forma e la salute generale dell’organismo. Per questo motivo dovremmo iniziare a inserire nella dieta alimenti in grado di depurarci e di rimettere in moto l’intestino. Due di questi li useremo per la nostra insalata. Prima di proseguire, però, è sempre importante precisare che dobbiamo evitare il fai da te. Consultiamo sempre il medico prima di provare diete casalinghe, che rischiano di portarci più problemi che benefici.

Se abbiamo ricevuto l’ok, possiamo provare a preparare un’insalata a base di asparagi e cereali integrali. Gli asparagi sono ortaggi che potrebbero darci una grossa mano per stimolare la diuresi e la motilità intestinale. In più, le vitamine del gruppo B contenute negli asparagi sembrano avere ottimi effetti sul metabolismo generale. Attenzione, però, a consumarli se siamo in cura con dei diuretici. In questo caso gli ortaggi potrebbero aumentarne gli effetti.

Ottime le proprietà anche dei cereali integrali. Per la nostra ricetta useremo l’avena, ma possiamo scegliere la varietà che più ci piace. I cereali integrali sono ricchissimi di fibre che potrebbero portare due benefici all’organismo. Da un lato possono migliorare la funzionalità dell’intestino. Dall’altro sembrano aumentare il senso di sazietà.

Dunque, è il momento di capire come abbinarli e qual è il terzo ingrediente da aggiungere per dare un tocco di gusto al piatto.

Come preparare questa ricetta depurativa

Per preparare la nostra insalata per 4 persone ci serviranno:

300 grammi di avena integrale;

1 mazzetto di asparagi;

80 grammi di fiocchi di latte;

olio e sale per condire.

Iniziamo mettendo a cuocere l’avena in acqua salata per circa mezz’ora. Scoliamola quando è ancora al dente e passiamola subito in acqua fredda per mantenerne la consistenza.

Possiamo dedicarci agli asparagi. Li cuoceremo al vapore. Laviamoli in acqua e togliamo le parti più dure. Facciamo bollire una pentola d’acqua e mettiamo gli asparagi nella vaporiera. In 10 minuti dovremmo cavarcela.

Adesso non ci resta che tagliare gli asparagi a pezzetti e mischiarli con l’avena e i fiocchi di latte. Regoliamo di sale e aggiungiamo un filo d’olio. Siamo pronti per iniziare a depurarci.

