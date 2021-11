L’Italia è davvero uno dei Paesi più belli al Mondo, impossibile negarlo. Da Nord a Sud, dietro ogni angolo o scorcio si trovano paesaggi naturalistici e architettonici davvero incredibili. Negli ultimi anni abbiamo riscoperto i tesori della nostra Terra e non smettiamo di stupirci ogni giorno.

Basta solo cercare una nuova località da visitare ed ecco presentarsi davanti a noi tantissime opzioni. Se amiamo sciare non possiamo che fare un salto sulle Dolomiti, se amiamo il buon cibo e lo spirito coinvolgente la nostra meta è Napoli. Insomma l’Italia offre davvero una gamma incredibile di posti da visitare.

Questa incredibile riserva nel cuore della Lombardia è un vero spettacolo naturalistico che ci toglierà il fiato

Oggi parleremo di un posto magico a due passi da Brescia, proprio vicino al Lago d’Iseo. La Riserva Naturale Torbiere del Sebino è un’area protetta ricca di fauna e flora e di storia da raccontare. L’area non è molto grande, quindi visitabile tranquillamente in poco tempo, ma ha tanto da offrire. Specchi d’acqua circondati da canneti e campi coltivati danno il loro fascino a questo luogo palustre.

Non solo paesaggi incredibili, ma anche storia da raccontare grazie ai reperti archeologici ritrovati nella zona. Manufatti risalenti anche al periodo del Mesolitico, fino a resti di palafitte dell’Età del Bronzo. Una passeggiata nella natura alla scoperta di questo sorprendente ecosistema. Questo paesaggio suggestivo regala degli scorci che sembrano usciti direttamente da un dipinto. Gli specchi d’acqua che riflettono il cielo, perdendosi nell’orizzonte fino a dimenticarsene la linea di divisione.

Passerelle in legno che attraversano questi 360 ettari e che offrono il punto di vista giusto per foto spettacolari. I percorsi disponibili sono 3, Nord, Centrale e Sud, tutti ben segnalati da appositi cartelli. Se siamo amanti del trekking o delle lunghe passeggiate possiamo attraversarli tutti e ammirare la bellezza del panorama.

Maggiori informazioni

Il costo del biglietto per accedere alla riserva è di solo 1 euro, giusto un contributo per finanziare i lavori di conservazione. Bisogna munirsi di biglietto prima di accedere, acquistandolo al distributore o nei punti vendita. I residenti dei comuni di Iseo, Provaglio d’Iseo e Cortefranca possono accedervi in modo gratuito. La riserva è sempre aperta, tutti i giorni dell’anno dall’alba al tramonto. Prima di partire meglio accertarsi che non ci siano lavori in corso per la conservazione,

Insomma, questa incredibile riserva nel cuore della Lombardia è un vero spettacolo naturalistico che ci toglierà il fiato. Se poi vogliamo organizzare un viaggio ma fuori dall’Italia, ecco 5 splendide città europee in cui passare delle magiche e indimenticabili vacanze di Natale.

Approfondimento

Catapultati direttamente in un dipinto dal sapore fiabesco grazie a questi 3 meravigliosi laghi nel cuore delle Dolomiti