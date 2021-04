Tra pandemie, vaccini, crisi economiche e politiche il periodo non è certo dei migliori. Mai come in questo momento sentiamo il bisogno di una risata: e tra web e televisione ognuno di noi ha i suoi beniamini della comicità. Ma cosa succederebbe se alcuni di questi campioni della risata fossero radunati nello stesso programma? Prepariamoci a scoprirlo: questa incredibile e popolarissima serie tv ci farà ridere come mai prima d’ora.

Tutto ciò che occorre è collegarci al nostro account di Prime Video e cercare Lol: Chi ride è fuori, la nuovissima serie sulla comicità. Non preoccupiamoci se ne sentiamo parlare solo ora, possiamo naturalmente rivedere a piacimento tutte le vecchie puntate. E se vogliamo vederla con qualche amico, perché non collegarsi via webcam e ridere insieme?

L’idea del programma è semplice, 10 persone chiuse nello stesso posto per diverse ore, con l’unico obiettivo di sfidarsi a chi ride prima. Solo che questi concorrenti non sono persone qualunque, ma i protagonisti della comicità italiana: Elio degli Elio e le Storie Tese, Lillo, Pintus, Luca Ravenna, Frank Matano (che molti ricordano come giudice di Italia’s Got Talent), Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Caterina Guzzanti.

Le regole del gioco

Ognuno di questi artisti deve cercare di non ridere alle battute altrui (e alle proprie), sotto lo sguardo attento di due giudici-conduttori d’eccezione. Parliamo del rapper Fedez e della produttrice discografica Mara Maionchi, che ammoniranno o espelleranno i concorrenti alla prima e alla seconda risata.

In questo modo i giudici elimineranno uno a uno i comici , fino a incoronare l’ultimo (o l’ultima) in gara. Il vincitore porterà a casa (si fa per dire, dato che tutto verrà devoluto in beneficienza) 100mila euro oltre naturalmente alle risate del pubblico e dei colleghi.

Ecco che questa incredibile e popolarissima serie tv ci farà ridere come mai prima d’ora. Il format, diffuso in più paesi, è stato lanciato in Italia il primo aprile e sta già scalando le classifiche dei programmi più seguiti. Tra detrattori e ammiratori ne stanno davvero parlando tutti, e non è strano dal momento che i dieci comici in gara vengono da piattaforme, periodi e pubblici completamente diversi.