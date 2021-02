Si apre una settimana cruciale per la Borsa di Milano. Dopo l’ultima ottava molto brutta, terminata con un crollo delle quotazioni, Piazza Affari è chiamata al riscatto oppure alla conferma della discesa.

Ad influenzare la Borsa ci sarà anche l’andamento della situazione politica. Questa incognita peserà sull’andamento di Piazza Affari durante tutta la settimana. Ecco gli scenari che possono verificarsi oggi secondo l’opinione degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

I due livelli chiave per la seduta di oggi

La seduta di venerdì non è stata molto incoraggiante. Può essere utile descrivere l’andamento dei prezzi dell’ultima giornata, per capire oggi cosa potrebbe fare la Borsa di Milano.

Prima di tutto, venerdì l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha aperto in forte calo, rispetto alla chiusura della seduta precedente, chiudendo sullo stesso livello dell’apertura. Significa che il grosso delle vendite è avvenuto prima dell’avvio dei mercati.

Durante tutta la seduta i prezzi si sono mossi all’interno di due precisi livelli, 21.500 punti e 21.800 punti. Per tre volte hanno raggiunto la soglia dei 21.800 punti e poi hanno invertito. Per tre volte hanno toccato il supporto a 21.500 punti, per poi rimbalzare.

Gli scenari possibili

Appare chiaro che la settimana inizia con una attenzione particolare a questi due livelli. Teniamo conto che l’indice Ftse Mib venerdì ha chiuso in calo a ridosso del supporto dei 21.500 punti. Quindi oggi le alternative sono due, o i prezzi aprono sopra questo livello o aprono sotto.

Se i prezzi aprissero sopra il supporto dei 21.500 punti, potrebbero proseguire la corsa fino a 21.800 punti. A quel punto potrebbe essere che invertano nuovamente oppure si spingano oltre, fino a raggiungere la soglia dei 22mila punti.

Se aprissero sotto il supporto dei 21.500 punti, o bucassero il livello nella giornata, ci sarebbe un’alta probabilità di discesa fino a 21.300 punti. Qui passa un debole supporto, che potrebbe essere incapace di reggere alla spinta ribassista. Così i prezzi potrebbero spingersi fino a 21mila punti.

L’incognita politica che incombe sulla Borsa di Milano

L’andamento della settimana sarà influenzato dall’esito delle consultazioni e quindi si potrebbe assistere a movimenti anomali in conseguenza di notizie dal Palazzo. Questa incognita peserà sull’andamento di Piazza Affari durante tutta la settimana, ma è difficile capire come le notizie possano impattare. La strategia migliore è accodarsi al mercato e non cercare di anticiparlo.

