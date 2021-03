A tutti sarà capitato, ormai vent’anni fa, di noleggiare un film. Se non si sapeva come passare la serata, e la programmazione in TV non era delle migliori, si decideva di passare alla videoteca sotto casa. Essa disponeva di un grande catalogo tra cui scegliere e non c’era un genere che mancava. E quando si parla di videoteche, sappiamo bene il nome di quella più celebre di tutti: Blockbuster.

Blockbuster era una storica catena, da cui si poteva noleggiare un numero pazzesco di film o anche di videogiochi. Ormai ha dichiarato bancarotta già da vari anni, ma abbiamo un modo per rivedere questa leggendaria catena. Infatti questa imperdibile nuova serie su Netflix riporterà alla mente un sacco di bei ricordi.

The Last Blockbuster

È vero che Blockbuster è fallita già dal lontano 2013, però esiste ancora un negozio aperto. Già, c’è ancora un Blockbuster in attività, l’ultimo al mondo, e si trova in Oregon, Stati Uniti. Oggi è una sorta di “Mecca” per i nostalgici dell’home video, che spesso vanno a visitarla giusto per avere un assaggio di com’erano le cose una volta.

The Last Blockbuster, il nuovo documentario disponibile su Netflix, parla proprio di quest’ultimo negozio. E lo fa raccontando per bene la storia di una delle catene più conosciute della storia americana.

Come cambiano le cose

Pochi lo sanno, ma Blockbuster, all’apice del suo successo, aveva avuto l’opportunità di comprare Netflix, che ai tempi era un’azienda molto più piccola. Non l’ha fatto, convinta che il suo modello di business sarebbe rimasto insuperato, ma così non è stato. Netflix è diventata una concorrente agguerrita, ed il suo nuovo modello di distribuzione ha iniziato a fare numeri da capogiro. Ora, a differenza della povera Blockbuster, Netflix è una delle più grandi aziende che ci siano, conosciuta in tutto il mondo.

Questa imperdibile nuova serie su Netflix riporterà alla mente un sacco di bei ricordi. Quelli di un periodo, tanto tempo fa, dove non era possibile guardare film con un click. Ma era comunque bellissimo poterli andare a scegliere nelle celebri videoteche americane.

