Inutile negare che durante l’inverno, complici le temperature più fredde, si tende a mangiare di più. Soprattutto si sente l’esigenza di mangiare cibi più elaborati quindi più ricchi di grassi.

Il freddo, infatti, obbliga il nostro organismo ad un maggiore dispendio energetico per garantire la temperatura corporea costante.

A causa della vita frenetica che un po’ tutti conduciamo, molti sono soliti preparare pietanze da poter consumare anche al volo, sia al lavoro che a casa. Tra queste vi sono sicuramente le torte salate.

Questa gustosissima e profumatissima torta salata farà venire l’acquolina in bocca

Ve ne sono in giro tantissime di ricette per poter preparare una torta salata. Ma oggi ve ne proporremo una davvero squisita. In questa torta, infatti, i sapori si fondono in maniera così armonica da portare in tavola una ventata di genuina e squisita bontà. Dal profumo inebriante, non delude certo il palato, neppure quello più raffinato. Infatti questa gustosissima e profumatissima torta salata farà venire l’acquolina in bocca proprio a tutti.

Questa prelibatezza si prepara con un impasto di patate e farina, che non richiede i canonici tempi di rassodamento in frigo. Quindi potrà essere subito utilizzato per la preparazione di questa delizia.

Vediamo allora cosa occorre:

2 uova;

50 grammi di burro, meglio ancora se abbiamo della sugna;

100 grammi di formaggio parmigiano;

100 grammi di farina;

5 patate medie;

200 grammi di speck tagliato a cubetti;

1 scamorza o in alternativa qualsiasi altro formaggio a pasta filata;

Sale q.b.

Vediamo ora come procedere

Il primo passaggio da fare è lessare le patate. Una volta cotte andremo a schiacciarle con una forchetta, in modo da ottenere un purè.

Mettiamo le patate in una ciotola e aggiungiamo un pizzico di sale e il burro tagliato a pezzettini. Aggiungiamo le uova ed il parmigiano, pian piano la farina e i restanti ingredienti. Facendo in modo da amalgamare bene il tutto.

L’ultimo ingrediente da aggiungere è la scamorza (o la treccia) tagliata a piccoli pezzettini. Ungiamo una tortiera, oppure in alternativa utilizziamo la carta da forno e versiamo all’interno il composto così come preparato.

Mettiamo nel forno preriscaldato a 180 grammi e lasciamo cuocere per circa mezz’ora. Volendo, prima della cottura, possiamo mettere sulla parte alta di questa crostata salata, del pangrattato.

A fine cottura, lasciamo intiepidire prima di affettarla.

Ma ecco il tocco in più

Così facendo questa gustosissima e profumatissima torta salata farà venire l’acquolina in bocca.

In un precedente articolo, infatti, abbiamo visto come con questo metodo è possibile mangiare il tartufo tutto l’anno. Ebbene, andremo ad aggiungere proprio della crema di tartufo così preparata.

Possiamo procedere in due modi.

Una volta tagliata la torta a pezzetti, o aggiungiamo il tartufo sulla parte alta della torta. Oppure dopo aver aggiunto il tartufo, disponiamo sopra un’altra fettina della torta salata, come se stessimo preparando un panino.

Non resta che provare a preparare questa delizia, che sorprenderà proprio tutti.