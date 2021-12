La gallinella di mare viene adoperata solitamente tra i fornelli come secondo piatto o nella preparazione di gustose zuppe di pesce. La gallinella è un pesce caratterizzato dalla pelle rossastra, testa quadrata e occhi grandi. È certamente un pesce delicato e saporito, che generalmente troviamo tutto l’anno. Con questo pesce ed altri deliziosi ingredienti, che possiamo trovare nelle nostre dispense, possiamo realizzare un grande piatto così da sorprendere gli ospiti più scettici.

Pochi ingredienti per un primo gustoso e colorato

Dunque, con la gallinella di mare in cucina possiamo preparare un primo piatto davvero gustoso. Vediamo gli ingredienti e la ricetta passo passo per preparare una buonissima pasta con la gallinella di mare per 4 persone.

6 gallinelle di mare;

350 gr. di ditali rigati (o mezze maniche rigate);

250 gr. di pomodorini rossi;

250 gr. di pomodorini gialli;

1 spicchio d’aglio;

½ bicchiere di vino bianco secco;

100 gr. di granella di nocciola;

sale, pepe, prezzemolo, olio extravergine d’oliva q.b.

Questa gustosa pasta con la gallinella di mare è un’alternativa veloce rispetto ai soliti primi da far invidia ai grandi chef

Iniziamo dalle gallinelle. Puliamo il pesce con cura facendo attenzione ad eliminare le interiora, le pinne laterali, dorsali e ventrali. Laviamo il pesce sotto il getto d’acqua fredda e lasciamolo scolare. Nel frattempo, laviamo i pomodorini rossi e gialli, asciughiamoli ed affettiamoli in maniera grossolana. Se preferiamo, possiamo anche semplicemente tagliarli a metà. Laviamo il prezzemolo ed asciughiamolo con della carta assorbente, e spelliamo l’aglio.

Ora con gli ingredienti pronti e a disposizione possiamo proseguire la preparazione. Versiamo un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva in una padella antiaderente, uniamo l’aglio e lasciamolo imbiondire qualche minuto a fiamma bassa. Aggiungiamo i pomodorini, saliamoli e rigiriamoli in padella. A questo punto aggiungiamo le gallinelle, e lasciamo cuocere per 5 minuti. Trascorso il tempo, togliamo la padella dal fuoco e trasferiamo le gallinelle in un piatto da portata. Con pazienza e attenzione massima, eliminiamo la lisca centrale e le spine più piccole.

Proseguiamo la gustosa preparazione

Trasferiamo i pezzettini di gallinella nella padella con i pomodorini e rimettiamola sul fuoco. Sfumiamo il nostro condimento con il vino bianco secco, aggiungiamo un bicchiere d’acqua calda e lasciamo cuocere per circa 10 minuti.

Nel frattempo portiamo a bollore l’acqua per la pasta e aggiungiamo un pizzico di sale.

Quando l’acqua arriva a bollore, caliamo la pasta e lasciamola cuocere 2 minuti in meno rispetto al tempo scritto sulla confezione. Scoliamo la pasta e immergiamola nel brodo di gallinella. Con l’aiuto di una spatola mescoliamo bene per far amalgamare gli ingredienti. Aggiungiamo un pizzico di sale, pepe, il prezzemolo e la granella di nocciola. Lasciamo mantecare il nostro primo per 2 minuti. Spegniamo il fuoco e serviamo il nostro delizioso primo piatto, adagiando la pasta sul piatto e guarnendola con un po’ di brodetto di gallinella, una manciata di prezzemolo fresco e della granella di nocciola.

Dunque, questa gustosa pasta con la gallinella di mare è un’alternativa veloce rispetto ai soliti primi da far invidia ai grandi chef.

