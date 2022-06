L’estate si sta avvicinando e in molti staranno già sognando paradisi assolati con mare cristallino e spiaggia dorata. Sicuramente un’ottima idea trascorrere del tempo nel più completo relax scegliendo mete meravigliose in tutta Italia. Dalle incantevoli spiagge della Sardegna come quella di Porto Giunco a quelle della Liguria. Tuttavia le vacanze non sono solamente mare e sole, in tanti ameranno trascorrere il tempo al fresco tra le montagne. Oggi si andrà alla scoperta di grotte favolose che si trovano nel Nord Italia, precisamente a Crissolo in provincia di Cuneo. La Grotta di Rio Martino è una delle più importanti del Piemonte e merita assolutamente una visita. Queste grotte si possono visitare accompagnati da una guida esperta e sarà necessario dotarsi di scarponcini da montagna.

Questa grotta meravigliosa con la sua imponente cascata è perfetta per un viaggio estivo in Italia che lascerà senza parole

La Grotta sorge a 1530 metri di altezza e al suo interno sarà possibile vedere una cascata oltre a stalattiti e stalagmiti. Alcune zone potranno essere visitate solamente da persone esperte dal momento che sarà necessario possedere adeguata attrezzatura. All’interno della grotta, poi, è presente una colonia di pipistrelli di ben sette specie diverse. Per questo motivo non è visitabile durante il periodo invernale quando, invece, i pipistrelli stanno svernando. La presenza di persone potrebbe svegliare i pipistrelli e, quindi, disturbarne il letargo e avere conseguenze nefaste.

La camminata dura circa quattro ore e la guida saprà spiegare la maggior parte delle particolarità della grotta. Solitamente viene riaperta il primo di aprile previo controllo di presenza o meno dei pipistrelli addormentati. La difficoltà non è elevata, ottima anche per persone anziane un po’ allenate alle passeggiate in montagna. Oltre ad un abbigliamento adatto alle basse temperature e all’umidità si consiglia di dotarsi di una torcia da testa per avere le mani libere. Gli esperti consigliano di indossare scarponcini, pantaloni lunghi, maglia, k-way e guanti.

Consigli

La grotta è visitabile solamente accompagnati da una guida esperta e su prenotazione. Il costo dell’ingresso è di 15 euro comprensivo di caschi e torce. Le informazioni dettagliate per prepararsi alla visita di questa grotta meravigliosa con la sua imponente cascata si possono trovare sul sito del Parco del Monviso.

Lettura consigliata

Poco distante da spiaggia e mare questo pittoresco borgo medievale nasconde un complesso di grotte tra le più belle di Italia