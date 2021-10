Con l’arrivo dell’autunno, le temperature si abbassano, i raggi del sole diventano più deboli e le giornate si accorciano. Tutto quello che ci circonda cambia aspetto. I colori vivaci dell’estate lasciano il posto a sfumature più scure e calde. Anche il nostro giardino cambia. I fiori estivi appassiscono e le foglie di alcuni alberi cadono.

Ma in realtà, ci sono delle piante che anche durante la stagione fredda possono rallegrare il nostro ambiente esterno. Ad esempio, possiamo avere giardini coloratissimi anche in autunno con questa pianta esuberante che fiorisce con la pioggia.

Questa graziosa pianta ornamentale ci regala fiori vivaci e decorativi fino all’autunno

Oggi noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre ai nostri Lettori una pianta molto particolare e che prede il nome di Nemesia strumosa.

Originaria dell’Europa Meridionale e dell’Africa, è un genere che comprende alcune piante annuali e perenni. Molto decorativa, può essere coltivata sia in piena terra che in vaso. La Nemesia strumosa è perfetta per abbellire le aiuole grazie al suo portamento tappezzante ma tanto delicato.

I suoi fusti sono sottili e ricoperti di foglie, caratterizzate da margini seghettati. I fiorellini sbocciano abbondanti da primavera fino all’autunno, sono dotati di diversi colori e hanno un profumo molto delicato.

Come si coltiva questa pianta dalla fioritura continua

La Nemesia strumosa è una pianta resistente che non ha bisogno di particolari attenzioni. Ama i luoghi soleggiati ma teme molto i venti, il freddo e le basse temperature. Durante l’inverno, se coltivata in vaso, si consiglia di spostare la pianta in un luogo riparato.

Durante il periodo della fioritura necessita di innaffiature costanti, mentre in inverno è bene diradare le irrigazioni. Facciamo attenzione che il terreno non sia troppo bagnato, perché questa condizione potrebbe provocare problemi alle radici.

La Nemesia strumosa per crescere sana e rigogliosa ha bisogno di un terreno ben drenato, sciolto e ricco di sostanze organiche. Infatti ricordiamo di concimare la nostra piantina ogni 15 giorni, utilizzando un fertilizzante liquido e sciolto nell’acqua delle innaffiature. Le potature sono necessarie per eliminare gli steli e i fiori secchi. Ecco che questa graziosa pianta ornamentale ci regala fiori vivaci e decorativi fino all’autunno.

La Nemesia strumosa è un arbusto molto resistente ma che può essere attaccato da afidi e parassiti. Per risolvere questo problema possiamo utilizzare degli antiparassitari chimici facilmente reperibili in commercio. Ma possiamo anche prepararli in casa utilizzando i consigli di questo precedente articolo “Bastano questi incredibili insetticidi naturali per eliminare i pidocchi dalle piante”.