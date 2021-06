Il reflusso gastroesofageo è una problematica che attanaglia gran parte della popolazione. Le statistiche dicono che sono addirittura 15 milioni gli italiani che cercano di liberarsene. Ma trovare rimedio al reflusso non è sempre facile. Soprattutto se si seguono ancora vecchie dicerie circa alcuni rimedi naturali che non fanno che peggiorare il problema.

Falsi rimedi da evitare e alimenti salva stomaco

Per esempio, tempo fa il classico brodino di pollo della nonna passava come una cura vincente per chiunque soffrisse di reflusso. Invece il brodo non fa che acuire il problema, considerando che ogni bevanda calda sollecita la produzione dei succhi gastrici e aumenta la sensazione di bruciore.

Mentre due alimenti impensabili che garantiscono la salute del nostro stomaco sono yogurt e miele. Mangiare questa golosa accoppiata d’ingredienti a colazione è la miglior cura naturale al reflusso. La colazione, peraltro, è il momento della giornata in cui è più frequente riscontrare la sintomatologia del reflusso. Per questo, proteggere lo stomaco sin dalle prime ore del giorno è fondamentale.

Questa golosa accoppiata d’ingredienti a colazione è la miglior cura naturale al reflusso

Una dieta sana e bilanciata è la prima risposta al reflusso. Possiamo contrastarne i sintomi scegliendo i giusti alimenti da inserire nella nostra routine alimentare. Tra questi non possono mancare yogurt e miele. L’accoppiata di questi due ingredienti forma un vero e proprio scudo per l’apparato digerente. Il miele regolarizza la produzione di succhi gastrici e ne diminuisce l’acidità. Lo yogurt, dal canto suo, contiene batteri buoni che rinforzano e proteggono la mucosa gastrica. Ecco allora che yogurt e miele diventa il miglior rimedio naturale a gastrite e reflusso.

È importante anche seguire un’alimentazione ricca di proteine, specialmente date da pesce e uova. Le proteine infatti ridanno tonicità alla valvola che separa stomaco ed esofago. Al contrario, chi soffre di reflusso deve sempre evitare cibi troppo caldi, bevande molto gassate e alimenti eccessivamente grassi.

