Quante volte ti è capitato di dovere inviare un messaggio di WhatsApp a un numero che non avevi nella tua memoria del telefonino. Oppure quante volte ti hanno dato un numero e ti hanno chiesto di aggiungerlo e mandare un messaggio. Ebbene, stai per scoprire un trucco per mandare i messaggi su questa chat senza memorizzare il numero a cui vuoi scrivere. Questa funzione di WhatsApp non la conosci ma ti sarà utilissima e ti farà risparmiare un sacco di tempo.

WhatsApp invia messaggi solo ai contatti

WhatsApp è diffusissimo. È il sistema di messaggeria che ha mandato in soffitta gli SMS. Una volta le offerte di telefonia per attirare nuovi clienti, mettevano nel pacchetto SMS illimitati. Oggi non li chiede più nessuno, perché oramai lo strumento di messaggistica che hanno tutti è WhatsApp.

Ma che, però, per funzionare ha necessità di una linea dati, altrimenti non è possibile inviare messaggi. Invece per inviare SMS basta avere una connessione vecchia tipo GSM.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

E la messaggistica via SMS ha un’altra differenza rispetto a quella di WhatsApp. Se vuoi mandare uno Short Message, digiti il messaggio, digiti il numero e lo invii. Con WhatsApp non puoi mandare il messaggio se non hai memorizzato il numero.

In pratica, puoi inviare un messaggio WhatsApp solamente ai contatti del tuo telefono e non ad un numero che non è stato memorizzato. Quindi, per mandare un messaggio WhatsApp, devi prima memorizzare il numero e poi puoi inviare il messaggio.

Questa funzione di WhatsApp non la conosci ma ti sarà utilissima e ti farà risparmiare un sacco di tempo

E’ una evidente scocciatura, soprattutto quando si deve inviare un solo messaggio a un numero a cui magari non telefoneremo o non scriveremo più. Immaginiamo un contatto commerciale, o per avere informazioni su un annuncio, ecc. Non solo si perde del tempo prezioso per memorizzarlo, ma si occupa spazio nella sim o nel telefono.

Ma c’è la soluzione. Per inviare un messaggio WhatsApp a un numero che non volete memorizzare, fate così. Dal telefono aprite il browser installato, Chrome, Safari, Firefox, o qualsiasi altro browser. Digitate nella barra degli indirizzi questo testo: https://wa.me/xxxxx. Al posto delle xxx mettete il numero a cui volete inviare il messaggio.

Una volta scritta l’URL si aprirà il seguente messaggio: Chatta su WhatsApp con… segue il numero di telefono. Accettando e andando alla chat, si aprirà l’applicazione con la possibilità di inviare i messaggi al numero indicato.

Un avvertenza. Quando inserite il numero fatelo precedere dal codice nazionale, per l’Italia +39. Quindi, se mandate un messaggio a un numero USA, farete precedere il numero di telefono dal codice nazionale statunitense.

Approfondimento

Ecco come scrivere un documento senza usare mani e tastiera ma dettando al computer. Scopri qui come fare.