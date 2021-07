Molti di noi durante l’estate hanno poca voglia di mettersi a cucinare sia per il caldo che per la spossatezza. In questo periodo, inoltre, molti di noi stanno cercando di curare al meglio la propria alimentazione, mangiando cibi sani e ipocalorici.

Mettiamo dunque insieme queste due esigenze e prepariamo insieme questa fresca insalatona estiva: è un modo gustosissimo e veloce per fare il pieno di B12. Scopriamo insieme come portare in tavola questa semplice ricetta in poco tempo.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa 3 o 4 persone:

400 grammi di pollo lessato o al forno;

100 grammi di sedano;

lattuga iceberg, quanto basta;

pomodorini, quanti bastano;

olive nere denocciolate (facoltative);

capperi (facoltativi);

maionese, quanto basta;

sale, quanto basta;

mezzo limone da cui estrarre il succo;

olio extravergine di oliva (facoltativo);

pepe nero, quanta basta.

Prendere il pollo rimasto dalla sera prima oppure quello comprato e poi avanzato dalla rosticceria. Questa carne bianca è un ottimo ingrediente per incamerare delle proteine nobili e per poter ingerire una buona quantità di vitamina B12.

Cominciare a ridurre a straccetti la carne con una forchetta.

Prendere la lattuga e pesarne la quantità desiderata. Lavarla, asciugarla e sminuzzarla. Fare lo stesso con il sedano e tagliarlo a tocchettini. Poi lavare e tagliare i pomodorini. Alla fine inserire in una ciotola questi due elementi. Se si desidera, aggiungere anche olive e capperi.

Preparare la salsa oppure usare una maionese già pronta e amalgamarla al tutto. In alternativa, se si vuole optare per una versione meno calorica, si può aggiungere dello yogurt greco.

Mescolare il tutto e aggiungere sale, pepe e succo di limone. Se si desidera, aggiungere anche un giro di olio.

