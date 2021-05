Questa specie cresce spontanea ma molti la coltivano in vaso o in giardino. Si tratta di una pianta perenne davvero particolare, che ha importanti benefici su corpo e salute. Molti la conoscono con il nome di “Ombelico di Venere” per la particolare foglia leggermente concava. Ma questa fenomenale pianta dal nome curioso è ottima in cucina ed eccezionale per far sparire gli odiosi punti neri dal viso. Ecco quindi per quali motivi scegliere questa pianta e come coltivarla senza il rischio di fallire.

Le caratteristiche di questa pianta

Il nome deriva dalla foglia tonda e scavata al centro, molto simile a un perfetto ombelico. Questa specie cresce spontaneamente a latitudini alte, ma è possibile coltivarla perfettamente anche a casa. Fiorisce proprio in questo periodo, con magnifiche infiorescenze pendule. I motivi per cui coltivarla non sono solo estetici. Come la Redazione spiegherà più avanti la pianta ha importanti usi in cucina ma anche nel campo del benessere e della salute. Infatti questa fenomenale pianta dal nome curioso è ottima in cucina ed eccezionale per far sparire gli odiosi punti neri dal viso. Ma non solo! Ecco come coltivarla e per quali scopi.

Come coltivare l’Ombelico di Venere

Suggeriamo di coltivarla in terreni non troppo compatti. La pianta odia il marciume radicale, quindi consigliamo di scegliere terreni non argillosi. Non collocarla direttamente sotto i raggi solari e nemmeno in luoghi troppo freddi o umidi. Bisogna irrigarla solo in estate e poco in primavera.

Per le restanti stagioni sarà sufficiente la sola acqua piovana. Non ha bisogno di concimazioni troppo frequenti. Coltivare possibilmente in vasi profondi e sufficientemente larghi. Ma ecco subito come usarla per il benessere del corpo e a tavola.

Utilizzi della pianta in cucina e cosmesi

Le foglioline tenere della pianta sono ottime come insalata mista perché hanno un gusto davvero delicato. La medicina popolare utilizza foglie e fiori per curare tosse e infiammazioni del tratto respiratorio. L’estrazione del succo di questa pianta trova utilizzo per problemi intestinali e infiammazioni del tratto urinario. Molto efficace anche contro sciatica e problemi di stomaco.

Nel campo della bellezza invece molte creme contengono lavorazioni a base di questa pianta. È possibile fare impacchi sfruttando il suo succo per guarire brufoli ed herpes. Suggeriamo anche di provare un impacco di foglie fresche per rimuovere i fastidiosi punti neri da naso e viso.

Consigliamo comunque di provare prima su una piccola zona per evitare eventuali irritazioni cutanee. Tutti questi motivi rendono l’ombelico di Venere una pianta interessante da coltivare. Ecco quali rimedi usare in caso di attacco da parte della cocciniglia.