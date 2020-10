Da qualche anno, accanto alle patatine fritte belga, un nuovo prodotto impazza tra i giovani. È contenuto in grandi bicchieri di plastica trasparente e presenta colori variopinti: è il Bubble Tea.

Questa bevanda, detta anche “boba o tè con le bolle” venne inventato nel 1980 tra Tainan e Taichung, due città vicino Taiwan. I due inventori, Liu Han-Chieh e Lin Hsiu Hui arrivarono alla ricetta finale aggiungendo al tè frutta, sciroppi e tapioca.

L’invenzione cinese del Bubble Tea deve la sua fortuna al suo gusto fresco e particolarmente dolce, oltre alle bolle che possono essere masticate diventando un vero e proprio dessert.

Ciò che non si sa è che, questa famosa bevanda a base di tè e latte, può compromettere la nostra salute. Vediamo come e perché è bene essere sicuri di cosa si ingerisce.

Cos’è il Bubble Tea

Alla base della ricetta del Bubble Tea ci sono tè, latte e uno sciroppo di frutta o di crema. Le palline gommose all’interno sono fatte di tapioca, oppure di frutta gelatinosa e aromatizzata, o ancora dalle cosiddette “popping boa”. Queste sfere sono trasparenti e contengono sciroppi dolcissimi e cremosi che conferiscono ancora più dolcezza alla bevanda.

Il termine Bubble infatti deriverebbe, non tanto dal termine “bolle”, ma proprio dal termine taiwanese che indica la tapioca da cui queste perle sono ricavate.

Tra tutti i gusti il più famoso è il nero boba, fatto con tapioca nera, zucchero di canna, amido di manioca e patate dolci. Un concentrato di zuccheri insomma.

Questa famosa bevanda a base di tè e latte può compromettere la nostra salute

Il problema che insorge con questa amatissima bevanda riguarda l’impatto che consumarla avrebbe sull’organismo umano. La presenza di così tanti zuccheri (saccarosio, fruttosio, melezitosa e galattosio) e l’alta percentuale calorica fa del Bubble Tea un potenziale nemico dell’uomo.

Una ricerca effettuata da Jae Eun Min, David B. Green e Kim Loan, la bevanda alle bolle conterebbe fino a 299 kcal a porzione e un altissimo concentrato di zuccheri. Pertanto, il consumo di un bicchiere di Bubble Tea (circa 946ml) con addizionate gelatine, topping eccetera, apporterà circa il 250-300% del fabbisogno giornaliero di zuccheri. Il consumo di zuccheri giornaliero non dovrebbe superare le 100-150 kcal al giorno.

Il Bubble Tea può raggiungere quindi sino a 500 kcal a bicchiere.

Cosa comporta per la salute

Si conoscono bene le conseguenze di una dieta con un alto contenuto di zuccheri, anche se forse non abbastanza. Zuccheri e calorie aumentano le probabilità che si presentino diabete, obesità, malattie cardiache e legate all’apparato riproduttore.

Elevata presenza di fruttosio, quindi non solo zucchero puro, fanno aumentare il livello di acido urico che spesso porta alla gotta.

Ancora, anche i livelli d’insulina possono sballare: questo ormone ha il compito di equilibrare i livelli di glucosio presenti nel sangue e, se non dovesse funzionare (insulina resistenza) si può incappare nel diabete di tipologia 2.

In fine, è possibile confermare il fatto che un consumo eccessivo di questa bevanda, come di altri prodotti con grandi quantitativi di zucchero, glucosammine e fruttosio non fanno che nuocere al corretto funzionamento dell’organismo. Per tanto è bene farne un consumo parsimonioso e oculato, con fine di preservarsi dalle patologie connesse.