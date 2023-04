La nuova stagione estiva porta con sé nuove mode, anche per quanto riguarda i capelli. Le nuove tendenze vedono protagonista una donna dinamica, sportiva ma sempre fashion. Molte vip si adeguano ai tempi e scelgono di tagliare i capelli. L’acconciatura del momento è sbarazzina e fresca, scopriamo di cosa si tratta.

Ogni anno la moda detta nuove regole: make up, abbigliamento ed anche capelli si adeguano così ai tempi. Questa estate vince l’acconciatura sbarazzina e infatti sono molte a scegliere questo particolare taglio. Vestiti colorati, anche quest’anno sono di moda le fantasie floreali. Il trucco deve essere fresco e naturale, poche marcature e molta luminosità. L’estate in arrivo racconta una donna che cura l’eleganza senza trascurare la funzionalità. Una moda pratica per una donna dinamica.

Le nuove mode sono il replay di quelle passate

Una moda dilagante soprattutto negli ambienti dello spettacolo è un ritorno al passato. Come abbiamo accennato un taglio più di tutti è preferito dalle vip, tuttavia parallelamente c’è altro. In modo sorprendente, sono sempre di più i volti noti che scelgono di indossare una parrucca. Una delle prime a mostrarsi così è stata Ilary Blasi. Infatti lo scorso anno, la conduttrice ha fatto sfoggio di numerose parrucche.

Capelli lunghi, corti, mossi, lisci, di colore biondo e anche nero, la Blasy non si è fatta mancare nulla. Quest’anno invece a indossare la parrucca è la prof di Amici, ovvero Alessandra Celentano. Infatti da quando è iniziato il Serale di Amici, la Celentano ha già sfoggiato quattro acconciature diverse. Insomma questa moda non può più essere considerata antica, al contrario è attualissima. Ma vediamo quali vip hanno deciso di cambiare taglio.

Questa estate vince l’acconciatura sbarazzina: ecco il taglio preferito dalle vip

Tra le prime a dare un taglio drastico è stata proprio Michelle Hunziker. La conduttrice ha sempre scelto di portare i capelli lunghi, ma di recente ha cambiato totalmente. Qualche mese fa la Hunziker ha deciso per un caschetto sbarazzino ed è passata ad un long bob. Michelle però non ha tradito il suo biondo. A stupire tutti con il suo nuovo taglio, è stata Chiara Ferragni. L’imprenditrice per il suo esordio alla conduzione di Sanremo, ha scelto un long bob. Ma a sconvolgere davvero tutti con il suo cambio look è stata la cantante Annalisa.

Riconoscibilissima per il i suoi capelli rossi, l’artista non ha mai cambiato acconciatura. Dieci anni fa la partecipazione ad Amici ha dato il via alla sua carriera. Già ai tempi e poi negli anni successivi, la ragazza ha sempre scelto un taglio scalato sulle spalle e capelli di colore rosso. In coincidenza del lancio del nuovo singolo “Mon Amour”, Annalisa ha stravolto il suo look. La cantante è passata ad un caschetto con frangia, dalle linee geometriche. Un taglio netto con il passato, considerato il fatto che l’artista ha cambiato anche il colore. Da rossi, i capelli sono passati ad un nero intenso e marcato. Una vera e propria rivoluzione.