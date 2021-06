Con l’estate alle porte moltissimi italiani vogliono di godersi una vacanza serena e soprattutto lontana da tutti i problemi che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentare ai nostri Lettori un borgo bellissimo e premiato in una famosa trasmissione televisiva.

Infatti, questa estate non possiamo non visitare questo borgo dei borghi dal panorama mozzafiato e dalle spiagge bianchissime che porteremo sempre nel cuore. Scopriamo subito di che si tratta.

Una perla nascosta che terremo sempre nel cuore

Che l’Italia sia costellata da borghi bellissimi è un segreto che ormai conoscono anche i bambini. Eppure, pochissimi italiani sanno che alcune di questi gioielli si trovano in Sardegna, isola più famosa per le spiagge bianchissime che per le sue città.

Eppure, è stato proprio un piccolo paese isolano a vincere il secondo posto nella sfida “il Borgo dei Borghi”. Parliamo di Baunei, un Comune di poco meno di 4.000 abitanti aggrappato sui monti brulli dell’Ogliastra. Da qui sarà possibile godere di viste mozzafiato sulla vallata sottostante, godersi escursioni tra la natura incontaminata e godersi spiagge da sogno. Insomma, una piccola perla che merita realmente di essere visitata.

Ma cosa è possibile fare a Baunei, la piccola perla dell’Ogliastra? Sicuramente, merita una visita approfondita la città, caratterizzata da edifici ottocenteschi e da una chiesa del 1600 dedicata a San Nicola di Bari.

Una volta terminata la visita, non c’è veramente che da scegliere cosa si preferisce fare. Per gli amanti della montagna e del trekking non mancano, infatti, percorsi da visitare, come il famoso, estremamente impegnativo ed insidioso “Selvaggio Blu”.

Al contrario gli amanti del mare non potranno non rimanere incantati dalle acque cristalline delle tante cale della zona. Infine, sarà sempre possibile visitare la piana del Golgo, dove la natura del luogo si incontra con antichi e misteriosi nuraghi. Insomma, una terra decisamente da scoprire.

