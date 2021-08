C’è una pianta che appartiene alla saggezza popolare e che le nostre nonne usavano per lenire moltissimi disturbi. I suoi estratti contengono dei nutrienti e delle sostanze come i tannini davvero benefici per la nostra salute. La pianta che andremo a vedere nell’articolo dei nostri Esperti abbonda infatti di queste sostanze contenute anche nel vino e in alcuni frutti. I tannini, come rileva la scienza medica, sono utili a rallentare il processo di invecchiamento e a contrastare i radicali liberi. Così come bere vino e abbassare il colesterolo. Ecco perché questa erba davvero poco conosciuta ma efficace toglie il senso di pesantezza sullo stomaco.

Non solo tannini ma anche mucillagini

Gli estratti di questa pianta che possiamo acquistare in erboristeria e su internet, ma sempre con consulto medico, sono benefici anche per la presenza delle mucillagini. Elementi naturali che fisiologicamente vanno a proteggere le membrane della mucosa. Ecco perché l’altea è conosciuta da tantissimi anni come efficace lenitivo contro le infiammazioni. Grazie al suo potenziale antisettico e decongestionante questa pianta è riconosciuta come un valido aiuto per contrastare naturalmente il raffreddore, la tosse e il mal di gola. Ma una tazza con il suo decotto o la sua tisana va anche a influenzare positivamente la digestione, proteggendo il colon. Tanto che troviamo l’altea in alcuni medicinali per i nostri amici a quattro zampe.

Per sollevarci dalla classica pesantezza di stomaco, possiamo acquistare l’altea in radice e utilizzarla per una benefica tisana. Il suo infuso è benefico per togliere il famigerato “macigno sullo stomaco”, dovuto alla digestione difficile. Basterà aggiungerne l’equivalente di un cucchiaio in una tazza d’acqua che metteremo sul fuoco a bollire. Poi, copriamo e lasciamo in infusione per circa un quarto d’ora. Filtriamo il nostro infuso e beviamolo nel caso proprio di pesantezza di stomaco.

Sono presenti nella storia tracce dell’utilizzo dell’altea già ai tempi dei greci e dei romani. Ippocrate, il più famoso medico dell’antichità, famoso per il giuramento dell’ordine, ne lodava i benefici più di 2.500 anni fa. Poeti latini famosissimi come il Virgilio dell’Eneide ne parlano come di una pianta gradevole e salutare. Ecco il caso di una pianta che attraversa i secoli mantenendo immutata la sua fama. Suggeriamo infine come preparare una splendida vellutata di verdure detossificante, completando l’opera di pulizia intestinale.

