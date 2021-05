Tra le piante più conosciute ma tra le meno coltivate nelle case troviamo il papiro.

Legato, nell’immaginario collettivo, all’Antico Egitto, simbolo di gioia e giovinezza è una pianta erbacea originaria dell’Africa. Esistono diverse tipologie di papiro, le più conosciute il Cyperus alternifolius e il Cyprus papyrus.

Il primo viene chiamato anche “falso papiro” per essere distinto dal vero papiro ed è il migliore per essere coltivato all’interno.

Il papiro, comunque, è una pianta facile da coltivare sia in vaso che in piena terra.

Tuttavia, in Italia si tende alla coltivazione casalinga per via del portamento elegante e decorativo di questa pianta.

Si tratta di una pianta dotata di un apparato radicale rizomatoso, caratterizzata da numerosi fusti cilindrici di colore verde e brillante. L’altezza di questi fusti tocca il metro e mezzo di altezza.

In primavera e in estate dai rizomi si svilupperanno nuovi fusti che andranno a rinnovare quelli che deperiscono naturalmente. Gli steli sono riconoscibili perché privi di foglie terminano con dei ciuffi.

Questa elegante pianta simbolo di gioia porterà un tocco di Egitto nelle nostre case e tutti ce la invidieranno

La pianta del papiro predilige una posizione ben illuminata ma teme i raggi diretti del sole. La temperatura ideale per la coltivazione di questa pianta è di circa venti gradi.

Il terreno dovrà essere fertile e mantenuto umido ma ben drenato. Durante il periodo vegetativo, infatti, questa pianta dovrà essere frequentemente annaffiata. Al contrario, nella stagione invernale, bisognerà sospendere le irrigazioni ma sarà necessario nebulizzare le foglie.

Infatti, in mancanza di acqua il colore delle foglie passerà dal verde al giallo.

La concimazione dovrà avvenire ogni dieci giorni durante la primavera e alla fine dell’estate, da marzo a settembre.

Sarà necessario utilizzare un concime liquido diluito in acqua. Informarsi presso un vivaio per la scelta del concime più corretto.

La fioritura del papiro avverrà nel periodo che va da luglio a settembre.

Coltivando in vaso il papiro sarà necessario rinvasare quando le radici avranno occupato tutto lo spazio. Sarà importante utilizzare nuovo terriccio e un contenitore di dimensioni più considerevoli.

Malattie

Anche se è una pianta resistente, il papiro teme gli afidi e la cocciniglia. Attenzione anche ai ristagni idrici che potrebbero causare marciume radicale.

Per imparare a coltivare il rabarbaro si consiglia questa lettura.