Non tutte le acque sono uguali e per chi ha bisogno di rinforzare i denti, irrobustire le ossa e prevenire l’osteoporosi allora questa è l’acqua che ci vuole. Bisogna scegliere bene quando si compra un’acqua e questa è veramente l’acqua utile per bambini e anziani contro carie e ossa fragili.

Diversi tipi di acqua

L’acqua non è un liquido neutro ma è ricca di tanti elementi nutritivi. Possiamo trovare calcio, sodio, magnesio, potassio, fosforo, cloro ecc. Una varietà di elementi che secondo la loro quantità, rendono ogni acqua unica e con delle caratteristiche particolari.

Quando perciò si va al supermercato a scegliere un’acqua non bisognerebbe prendere solo quella che piace di più ma soprattutto quella che fa meglio al nostro organismo. L’acqua con tutto il suo potenziale di elementi utili alla salute, si potrebbe paragonare ad una sorta di medicina.

Digestiva e diuretica

La sua funzione principale è di dissetare ma aiuta anche l’organismo a svolgere bene alcune funzioni importanti. Chi ha una digestione difficile, dovrebbe preferire l’acqua bicarbonata. Questa aiuta il processo digestivo e facilita la diuresi. Per avere queste caratteristiche l’acqua deve possedere un contenuto dell’elemento Bicarbonato superiore ai 600 mg/l. Basta controllare questo dato sull’etichetta, nella composizione degli elementi, per scoprire se l’acqua che beviamo è digestiva e diuretica.

Questa è veramente l’acqua utile per bambini e anziani contro carie e ossa fragili

Non molti sanno che ci sono delle acque che fanno bene per prevenire le carie e irrobustire le ossa. Parliamo dell’acqua fluorata, cioè a buon contenuto di fluoro, secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. Non a caso il fluoro è presente nei dentifrici, ma anche nelle acque.

Quello utile per le ossa è il fluoro disponibile nell’acqua, che permette l’assorbimento del calcio e fa bene per chi soffre di osteoporosi. Un’acqua che ha questa caratteristica deve avere in etichetta l’elemento Fluoro a un valore superiore a 1mg/l.

Ecco svelato questi piccoli segreti salutari per ben scegliere l’acqua che più si addice alle esigenze del proprio corpo.