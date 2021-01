Che lo si abbia già oppure si sia in procinto di acquistarne uno nuovo, sono molte le caratteristiche che devono soddisfarci. Stiamo parlando del cellulare. Non si vuole acquistare qualcosa che poi non ci piaccia e ci dia problemi. Scegliere il buon modello diventa allora importante e bisogna tener conto di diverse cose. Ma fra le tante questa è veramente la cosa più importante da controllare sul nostro cellulare.

Come scegliere un telefono

Quando si sceglie un telefono bisogna tener conto dell’uso. Più l’uso è intensivo, più bisogna scegliere dei modelli potenti e ricchi in funzioni. Questo soprattutto se si usa lo smartphone per il video, la fotografia e i giochi.

Per le persone invece che non hanno grandi esigenze, ma pensano di fare un uso basico del telefono, non è necessario investire in acquisti dispendiosi.

Questa è veramente la cosa più importante da controllare sul nostro cellulare

Ma al di là della marca, la potenza o la bellezza, se costa molto o se è un modello economico, c’è un parametro che bisogna assolutamente controllare sul proprio telefono.

È un elemento importante per la nostra salute e si chiama SAR, il “tasso di assorbenza delle radiazioni”. Determina a quante radiazioni è sottoposto il corpo umano quando si usa quel tipo di cellulare.

Come controllare il SAR nel telefono

Esiste un codice per controllare il tasso di emissioni di radiazioni elettromagnetiche del telefono. Componiamo il seguente codice col tastierino numerico disponibile quando si vuole fare una chiamata. Il codice è *#70# e dovrebbe subito apparire il numero del SAR. Questo codice però non funziona in tutti i cellulari.

Per fortuna alcune riviste specializzate internazionali testano i telefoni e con una rapida consultazione su internet, è possibile trovare il tasso del proprio telefono. Anche le case produttrici dovrebbero fornire questo valore sul loro sito.

Il limite SAR

Il limite stabilito ancora non dannoso per la salute umana in Europa è un SAR inferiore a 2 Watt/kg, mentre in America è di 1,6. È importante per la salute che il nostro cellulare abbia un valore inferiore a quello indicato.

Inoltre se il telefono si trova in un campo debole, per funzionare bene deve aumentare la potenza delle radiazioni emesse. Quindi il SAR dipende anche dalle condizioni d’uso.

Secondo la Commissione Federale delle Comunicazioni americana, per ridurre l’esposizione alle radiofrequenze, “i mezzi più efficaci sono tenere il telefono cellulare lontano dalla testa o dal corpo e utilizzare un vivavoce o un accessorio vivavoce”.

Seguiamo questi consigli importanti per salvaguardare la nostra salute.