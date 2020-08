Questa è un’occasione da non farsi sfuggire per poter guadagnare tanti soldi in Borsa! A cosa ci riferiamo proprio in un momento di forte indecisione dei mercati? Proprio oggi verranno pubblicati in USA gli importanti dati sulla disoccupazione che indicheranno quasi chiaramente se il PIL catastrofico (-33% ca) dell’ultimo trimestre sarà alle spalle oppure ci attende un vero e proprio avvitamento dell’economia mondiale.

Stiamo analizzando con grande attenzione il pattern sul titolo Portobello (MIL:POR). La società opera nel settore della vendita al dettaglio ed è stata quotata nel 2018 a 4,91 ed oggi quota a 11,45. Un rialzo davvero straordinario e molto superiore all’indice di riferimento.

Come mai?

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Possiamo subito sgombrare il campo affermando che il rialzo che potrebbe esserci da ora in poi non è nulla nei confronti di quello che si è verificato negli anni scorsi.

Questa è un’occasione da non farsi sfuggire per poter guadagnare tanti soldi in Borsa

Perchè siamo convinti di questo? E’ semplice.

In base al modello del discounted cash flow il titolo Portobello che oggi quota a 11,45 dovrebbe valere oltre i 45 euro. Il consenso degli analisti invece stima un fair value a 26,50.

In entrambi i casi la sottovalutazione stimata è davvero straordinaria e da essere presa in seria considerazione.

Ci sono altri due aspetti interessanti:

si prevede che i ricavi cresceranno del 21,24% all’anno;

gli utili sono cresciuti del 164,5% nell’ultimo anno.

Cosa dicono invece i grafici? Qual è la migliore strategia di investimento da applicare al momento attuale?

In questo momento il titolo a Piazza Affari è in ribasso del 3,78%. Questo ritracciamento è un’occasione per comprare subito Portobello a mercato. Dove va messo lo stop loss? A 10,49 ed il primo obiettivo va posto a 15,85.

Riteniamo che gli acquisti vadano mantenuti per molto tempo in quanto questo è un titolo che potrebbe replicare esperienze di società d’oltreoceano con rialzi stellari. Le quotazioni infatti potrebbero riservare grandi sorprese agli azionisti. Come al solito di volta in volta proteggere le proprie posizioni con gli stop loss in quanto l’imponderabile potrebbe essere sempre dietro il prossimo angolo.

Attenzione alla volatilità che ci potrebbe essere in quanto la capitalizzazione attuale della società supera di poco i 30 milioni di euro.