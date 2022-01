La nostra vita sulla Terra è legata da milioni di anni a quella degli animali. Come si studia fin da piccoli, l’uomo si è servito degli animali per la lana, il latte, la carne, per i lavori nei campi, nel pascolare il gregge. Pensiamo anche ai piccioni viaggiatori o ai cavalli che trainavano carri e carrozze. Ci sono anche le api impollinatrici che ci danno miele e cera. I gatti, poi, fin dall’antichità sono stati utilizzati per dare la caccia ai roditori, mentre i cani sono stati impiegati nella caccia e tuttora sono utili nella ricerca dei tartufi e nei soccorsi in caso di valanghe o salvataggio in mare. Non dimentichiamo, poi, quelli antidroga o che servono lo Stato in vari altri servizi.

In tante famiglie italiane cani, gatti e altri animali sono accuditi e protetti e fanno compagnia. Per quanto riguarda i cani, la scelta spesso può essere dettata dal cuore, quando si adotta un esemplare tenuto in canile o in un rifugio. Un altro caso riguarda, invece, i cani presi per fare la guardia. La decisione di adottare un cane, però, può anche essere influenzata dallo spazio che si ha in casa o dal carattere e le esigenze di alcune razze.

Tra gli esemplari nani ha molto successo il Pinscher nano o Zwergpinscher. Questo cane ha origini germaniche molto antiche, anche se la razza come si presenta adesso è stata riconosciuta solo nel XX secolo. Questo cane nano ha in genere un carattere docile, però, essendo molto diffidente, potrebbe manifestare aggressività. Per questo motivo, a seconda di come è addestrato, può essere un buon cane da compagnia oppure un valido cane da guardia, nonostante la dimensione. Il Pinscher ha un aspetto molto carino, il pelo è corto e dal colore marrone, che può virare su un rosso scuro o nero.

Alcuni consigli su come aver cura del Pinscher

Questa è una razza di cane nano molto amata ma ha bisogno di alcune attenzioni, vediamo quali nel dettaglio. Il Pinscher potrebbe vivere fino a 15 anni ma ha bisogno di un’alimentazione equilibrata. Importantissime sono le vaccinazioni. Questo cane nano tende a soffrire molto il freddo, quindi è bene proteggerlo sia in inverno che in estate, sia fuori che a casa, preparandogli una comoda cuccia imbottita o ricoperta con un plaid.

Per il bagnetto, quindi, fare attenzione alla temperatura dell’acqua e ad usare prodotti specifici. Nel cucciolo di Pinscher nei primi mesi potrebbe manifestarsi la malattia di Legg-Calve-Perthes. Se si vede zoppicare un po’ il cagnolino sarebbe meglio correre dal veterinario.

Un’altra accortezza è quella di tagliare le unghie appena si vede che ha problemi nel camminare. Utile, inoltre, in casa, una scaletta per cani, in modo da non farlo sforzare troppo quando vuol salire sul divano per ricevere le coccole di grandi e piccini.