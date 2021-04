L’albero del pepe rosa produce un particolare frutto di colore rosa intenso che emana un forte odore aromatico. Si tratta del famoso “pepe rosa”, piccole bacche impiegate in cucina per impreziosire di gusto ogni ricetta. La Redazione mostrare che questa è l’incredibile pianta che tiene lontani gli insetti dalle coltivazioni e che è apprezzata anche in cucina. L’albero di pepe rosa ha anche un forte valore simbolico e chiunque penserà di piantarlo nel proprio giardino dopo aver conosciuto tutte queste particolarità.

La derivazione

La pianta è originaria di Paesi come la Bolivia e il Perù e quindi predilige climi più caldi e tipici dell’Italia meridionale. È un albero sempreverde con rami penduli e foglie molto larghe e lunghe. Questa pianta fiorisce durante l’estate e in autunno produce le caratteristiche bacche di pepe rose.

Molti coltivano questa pianta anche in vaso, in modo da poterla facilmente riparare durante i periodi più freddi in regioni climatiche più miti. Ecco che questa è l’incredibile pianta che tiene lontani gli insetti dalle coltivazioni e che è apprezzata anche in cucina.

Coltivazione

Essa non ha troppe pretese in merito alle caratteristiche del terreno in cui crescere. L’unica accortezza consiste nell’evitare eventuali ristagni d’acqua a livello delle radici e che potrebbero determinare un generale marciume radicale. Bisogna avere qualche accortezza in più solo con le piante molto giovani, a cui è preferibile garantire la protezione tramite appositi teli nelle ore fredde.

È perfetta da collocare sia in una zona a mezz’ombra che completamente esposta ai raggi solari. Non richiede frequenti annaffiature, caratteristica che ne determina una ricorrente presenza come albero ornamentale lungo le strade.

I vantaggi

Coltivare questa pianta serve innanzitutto ad avere aromatiche bacche da impiegare nelle ricette. Filetti di carne, pesce di ogni tipo o primi piatti di pasta acquistano un tocco in più con l’utilizzo di qualche bacca di pepe rosa. Basterà prelevarle dalla pianta ed essiccarle al sole, per poi conservarle in comodi barattoli.

Dalla pianta è possibile ottenere anche un particolare olio essenziale. La pianta del pepe rosa sembra poi avere un importante valore simbolico. Infatti in Cile è spesso accostata a simboli religiosi.

Ma questa pianta tiene anche lontane moltissime specie d’insetti e protegge il raccolto. Essa sembra addirittura inattaccabile da afidi e parassiti vari. Ecco per quale motivo questa è la pianta perfetta da avere in giardino o sul proprio balcone. Ma ecco subito un altro incredibile albero prezioso come l’oro e che tutti dovrebbero avere.