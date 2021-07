Il consumo di gelato con la bella stagione aumenta tantissimo. Nei nostri freezer si accumulano vaschette su vaschette per accontentare i gusti di tutta la famiglia. Spinti anche dalle numerose offerte dei supermercati. Poi ci troviamo di fronte alla situazione di dover smaltire una quantità ingente di plastica che oltretutto è anche ingombrante. La plastica è molto resistente e non riusciamo a sminuzzarla senza correre il rischio ti tagliarci.

Allora perché non sfruttare proprio le caratteristiche di questo contenitore per dargli nuova vita e riutilizzarlo in casa?

Questa è l’entusiasmante idea creativa per riciclare le vaschette del gelato e trasformarle in originali idee regalo

In questo caso trasformeremo la vaschetta di gelato in una bellissima confezione portagioie che potrà essere anche un’apprezzata idea regalo. Occorrente:

vaschetta gelato ovale o rettangolare;

vernice spray del colore preferito;

stoffa;

colla a caldo;

animale della fattoria giocattolo.

Procedimento

Innanzitutto lavare e asciugare bene la vaschetta. Non sarà necessario rimuovere l’etichetta della marca di gelato. Dopodiché utilizzare la vernice spray per colorarla del colore preferito, sia internamente che esternamente. Lasciare asciugare.

Tagliare la stoffa in strisce della larghezza del contenitore. La lunghezza dovrà essere poco più lunga di quella della vaschetta stessa. Arrotolare le strisce per creare dei “salsicciotti” e poggiarli ad uno a uno sul fondo della scatola, fermandoli con qualche punto di colla a caldo. Una volta incollati tutti avremo creato la tipica base di appoggio per anelli e catenine dei portagioie tradizionali.

Ora non rimane che decorare il coperchio

Colorare con la stessa vernice o con un colore a contrasto di nostra scelta, l’animale giocattolo che diventerà il pomello. Va fissato al coperchio nel centro con un punto di colla a caldo.

Se si vuole abbellire ulteriormente si può pensare di fare un fiocchetto con del nastro di raso. Il porta gioie è terminato. Potremo realizzarne più di uno e usarli come idee regalo per le amiche o le colleghe. Dunque, questa è l’entusiasmante idea creativa per riciclare le vaschette del gelato e trasformarle in originali idee regalo.