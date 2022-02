È famosa la leggenda per cui i gatti, a differenza dei cani, siano poco socievoli, scostanti e opportunisti. Ma la realtà è totalmente diversa. I felini, infatti, sanno donare un amore senza freni, se accolti nel giusto modo. Ovviamente, se non siamo degli esperti e vogliamo avere in casa un gatto che ci dimostri affetto, dovremmo anche scegliere la giusta razza. È vero che l’educazione che gli daremo sarà fondamentale, ma anche le caratteristiche comuni a una determinata tipologia di gatto possono sicuramente aiutarci.

Il Bobtail, diverse razze che riescono a donare amore alla propria famiglia e che si trovano benissimo in casa

La razza di gatto di cui parleremo oggi è il Bobtail Americano. Si tratta di un felino davvero elegante e raffinato, ma anche estremamente coccoloso e affettuoso. Avevamo già parlato di quelli che potrebbero essere definiti dei “cugini”, guardando in modo superficiale il nome che portano. Infatti, in questo nostro precedente articolo, avevamo descritto dettagliatamente il carattere del Bobtail giapponese. Mentre, in un altro articolo, avevamo evidenziato le caratteristiche principali del Bobtail Kurilian, gatto davvero adorabile e piacevole da avere sempre intorno. Oggi, invece, ci concentriamo sull’American, che differisce dalle due razze appena indicate soprattutto per quanto riguarda l’aspetto. Quest’ultimo, infatti, non presenta la maestosa coda del Kurilian, ma ne ha una molta corta, che a primo impatto potrebbe sembrare quasi mozzata. Per non parlare poi del pelo e degli occhi, indicatori più che evidenti della differenza tra queste due razze.

Questa è l’elegantissima razza di gatto che si comporta come un Golden Retriever e che ama le coccole e l’affetto

Troviamo poi nell’American Bobtail delle differenze anche con il Bobtail giapponese. Quest’ultimo, infatti, rispetto alla razza su cui ci concentreremo oggi, ha un pelo morbido e soffice. Tutto il contrario dell’American, che invece ne presenta uno più ruvido e, sicuramente, meno piacevole da accarezzare per alcuni. Ma ora concentriamoci sull’American e sul suo carattere. Infatti, la razza di cui stiamo parlando viene indicata scherzosamente da molti come il Golden Retriever dei gatti. Questo perché si comporta proprio un cane.

Adora giocare con la propria famiglia, corre e rincorre qualsiasi cosa il padrone voglia lanciargli e non vede l’ora di poter ricevere e fare le coccole alle persone a cui vuole bene. Molto socievole, questo gatto sa farsi amare facilmente e senza alcun tipo di sforzo. La sua intelligenza è decisamente la sua arma vincente, perché gli permette di capire al volo i comandi e di rispettare gli spazi comuni. Insomma, ora lo sappiamo. Questa è l’elegantissima razza di gatto che si fa amare da tutti e che sarà un piacere avere in casa.

