Con l’estate alle porte, la possibilità di passare del tempo con la persona amata o con il proprio compagno di avventure è sempre più attraente.

Che si tratti di una passeggiata in montagna, o di andare a visitare posti nuovi, è sempre bello passare del tempo in compagnia. Quindi, perché non imparare una nuova disciplina perfetta da svolgere anche in due?

Infatti, esiste una pratica orientale che pur essendo nata come individuale, si è evoluta e adattata anche per la coppia: lo yoga.

Questa è l’attività perfetta per la coppia da riscoprire questa estate per rafforzare la relazione, la mente e il corpo

Lo yoga di coppia è una variante dello yoga tradizionale in cui le posizioni da tenere sono pensate per due persone. Infatti, con agilità, ma anche forza e sintonia, lo yoga permetterà alla coppia di condividere un momento di relax all’aria aperta, rafforzando il loro legame.

Logicamente, non si deve essere una coppia di fidanzati per forza: questa pratica è adatta anche agli amici e compagni di allenamento.

Questa attività è perfetta per la coppia, per rafforzare la relazione, la mente ed il corpo, per cui è lo sport ideale da riscoprire quest’estate. E poi, non occorre essere super allenati: esistono diversi livelli di difficoltà, a partire dalla meditazione fino a livelli più complessi.

Da dove cominciare?

Questa è l’attività perfetta per la coppia da riscoprire questa estate per rafforzare la relazione, la mente e il corpo. Ma come cominciare?

Come abbiamo detto esistono diversi livelli di difficoltà nello yoga di coppia, e a seconda della propria preparazione si potrà decidere da dove cominciare. Esistono diverse applicazioni per il cellulare che insegnano le varie posizioni dello yoga di coppia, descrivendo a mano a mano figure sempre più complesse.

Tuttavia, se non si ha mai praticato lo yoga, è meglio seguire un corso dal vivo, così da capire per bene quali sono le basi. Infatti, alcune applicazioni sono fatte molto bene e spiegano nel dettaglio ogni figura, così come diversi video su YouTube. Ma l’appoggio di un insegnante, che possa correggere eventuali errori nella postura, è essenziale per godere appieno del potere distensivo e rilassante dello yoga.

Ecco quindi, che se si è in cerca di una nuova avventura con il proprio partner, lo yoga di coppia è la scelta giusta.

Approfondimento

Ecco 3 formidabili discipline orientali che rilassano la mente e tonificano il corpo