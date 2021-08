Sono tantissimi i personaggi famosi che hanno deciso di sfoggiare questo particolare accessorio negli ultimi tempi. Ci riferiamo a collane e gioielli “no gender”, così definiti perché poco colorati e abbastanza “mascolini”. Sono perfetti in abbinamento a completi dal taglio maschile.

I gioielli no gender abbelliscono già i polsi e i colli di moltissime Fashion Influencer e personalità di spicco. Sicuramente, questa è la tendenza da anticipare per un look originale che tutte vorranno avere a partire dalle prossime settimane. Le Esperte di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa ne svelano tutti i segreti.

Cosa sono i gioielli no gender e come portarli al meglio nei vari look

Bisogna dimenticare collane vistose, bracciali dai colori eccentrici e orecchini troppo delicati. I gioielli no gender sono esattamente l’opposto, perché si tratta di sottili catene di color argento o in tonalità neutre e dall’aspetto quasi mascolino. Quello che si nasconde dietro questa rivoluzione della moda potrebbe essere un messaggio di libertà, apertura di pensiero ed emancipazione.

Certo, le sostenitrici di questa moda sono tantissime, vista anche la semplicità con cui è possibile abbinare questi gioielli. Le catene hanno abbellito la figura di moltissime modelle durante le sfilate per la prossima collezione autunno-inverno. Fra questi è possibile trovare cinture dall’aspetto quasi medioevali e collane che sembrano forse dei collari. ù

È possibile aderire a questa moda con la giusta sobrietà ed eleganza, quindi ecco qualche consiglio.

Questa è la tendenza da anticipare per un look originale che tutte vorranno avere

Per quanto riguarda gli orecchini, suggeriamo di puntare su catene sottili e pendenti, che non siano eccessivamente pesanti. Eventualmente, è possibile giocare con diverse cromie di argento o di grigio e magari impreziosite da qualche brillantino, che fa sempre moda.

Per le collane, invece, suggeriamo di scegliere un combinato e magari prediligere materiali come metallo e acrilico. Anche un contrasto tra nero e grigio non guasta nel look.

Per i bracciali la scelta è più vasta ed è possibile optare per catene morbide oppure per qualcosa di rigido, magari arricchito da piccoli cristalli luminosi.

Ovviamente, anche gli anelli giocheranno un ruolo fondamentale, specie se indossati su pollice o indice. In questo caso suggeriamo di scegliere qualcosa d’intrecciato, per dare un po’ di movimento all’intero look.

