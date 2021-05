Mantenere pulita questa zona della casa non è mai facile, la cucina è lo spazio più utilizzato. Pensiamo a tutte le volte che ci dedichiamo ai pasti, a quando depositiamo la spesa e altro. Già solo dedicarsi ai pasti sporca la cucina, in quel momento utilizziamo olii, cibi, ingredienti che possono essere più o meno unti.

Non sono solo le superfici a sporcarsi, in cucina sono anche le pareti e gli utensili. Proprio su questi ultimi possiamo dire che è necessaria una pulizia accurata così da eliminare ogni residuo di cibo. In particolare la pulizia di mestoli e utensili di legno dev’essere attenta e adeguata. Questo perché il legno essendo di materiale poroso riesce a trattenere l’unto dei cibi che cuciniamo.

Questa è la soluzione naturale per disinfettare e pulire in modo veloce ma fatto bene i mestoli e tutti gli utensili di legno

Prestiamo attenzione a questi segni sui nostri utensili di legno

Quando puliamo i mestoli e gli utensili di legno, dovremmo controllare se questi presentano delle righe scure o meno. Se i nostri utensili ne hanno, è bene sapere che questo è segno di presenza di batteri e depositi di cibo. Pulire gli utensili è importante poiché poi li utilizziamo per cucinare e potremmo mettere a rischio la nostra salute e non solo.

Ecco la soluzione naturale ed economica

Esistono vari rimedi naturali che possiamo applicare per la pulizia dei nostri utensili di legno. Da quelli tramandati da mamma in figlia, come ad esempio il metodo dell’aceto oppure del sale e limone e tanti altri.

In questo articolo forniremo la soluzione naturale ed economica che assicura la totale pulizia di mestoli e di tutti gli utensili di legno. Ci stiamo riferendo all’alcool etilico, come alcuni già sanno, questo si presta a numerosi utilizzi e anche per questo risulta formidabile.

Basterà unire lo stesso quantitativo di acqua e di alcool in una ciotola e successivamente prendere una spugnetta. Imbeviamola nella soluzione e poi strofiniamola con forza sugli utensili che vogliamo pulire. Una volta finito, asciughiamo bene i mestoli e tutti gli utensili prima di rimetterli al loro posto. Noteremo subito che i nostri mestoli saranno puliti, senza più le righe scure e finalmente accuratamente disinfettati.

