L’estate è oramai alle porte ed è il momento di riordinare e sistemare i balconi e i terrazzi di casa, per trascorrerci un po’ di tempo in compagnia di amici e familiari.

Chi ha la fortuna di avere a disposizione un bel terrazzo e desidera viverlo nel periodo estivo, evitando gli sguardi indiscreti dei vicini di casa, deve semplicemente organizzarsi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Le soluzioni in grado di proteggere la propria intimità sono svariate. Ma è bene studiare quella più adatta alle proprie esigenze.

Esigenze che, comunque, cambiano anche a seconda delle tipologie degli spazi che si hanno a disposizione. Nonché dei gusti e delle tasche.

Quest’oggi con gli Esperti di Casa e Giardino del Team di ProiezionidiBorsa, scopriremo quale è la soluzione ideale, veloce ed economica per abbellire il proprio terrazzo ed avere la giusta privacy dai vicini.

Questa è la soluzione ideale, veloce ed economica per abbellire il proprio terrazzo ed avere la giusta privacy dai vicini

I terrazzi e i balconi d’estate si trasformano in dei veri e propri salotti esterni e la privacy che si ha dentro casa, si desidera averla anche fuori casa. Ossia sul proprio terrazzo.

Non tutte le soluzioni proposte dal mercato sono però ideali, veloci ed economiche e quindi funzionali.

Tralasciando le soluzioni artificiali tipo reti frangi vista e frangivento in grado di conciliare sia le esigenze estetiche che funzionali, parliamo di una siepe sempreverde.

Il lauroceraso

Il lauroceraso è una siepe sempreverde, veloce nella sua crescita in altezza. Ed economica. Ideale per creare una barriera florida e compatta.

È una pianta estremamente resistente dalle ampie foglie che non necessita di particolari attenzioni. È adatta, infatti, anche a chi non ha il pollice verde.

Ben sopporta il freddo della stagione invernale. E anche gli attacchi dei parassiti.

Assicura una barriera coprente tutto l’anno e per sua natura non perde mai le sue foglie. Quindi è anche particolarmente comoda perché non sporca.

Quanto costa

In un vivaio si può acquistare una piccola pianta di lauroceraso pagandola circa 5 euro. Una pianta, invece, già adulta costa circa 10 euro.

I prezzi sono comunque orientativi. E cambiano a seconda delle quantità di piante che si acquistano.

Approfondimento

D’estate bastano solo queste tre piante a rendere luminoso, fiorito e coloratissimo come non mai il nostro balcone anche se questo è esposto a nord e all’ombra