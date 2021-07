Tutti sognano di avere la propria produzione di frutta e verdura. Purtroppo però, chi abita in appartamento spesso vede infrangere questo sogno per problemi di spazio. Se è vero che esistono molte varietà di ortaggi che possiamo coltivare anche in vaso, per gli alberi da frutto il discorso è diverso. A loro serve spazio per crescere. O almeno così abbiamo sempre pensato, rinunciando al sogno di avere un piccolo frutteto a conduzione familiare che dia ogni giorno frutta fresca in abbondanza. Quello a cui molti non pensano è che possiamo ovviare al problema con i bonsai. Questa è la soluzione geniale per coltivare in casa alberi da frutto d’ogni tipo, senza limitazioni di spazio.

Lo zen e l’arte di coltivare bonsai

Il bonsai è un albero che attraverso particolari tecniche di potatura e riduzione delle radici mantiene dimensioni molto più piccole di quelle normali. Precisiamo fin da subito che coltivare bonsai non è cosa semplice. Tant’è che in Giappone, patria del bonsai, si parla di “arte bonsai” per appellare questa particolare coltura. Per mantenere un bonsai c’è bisogno di svariate conoscenze in ambito botanico e non solo, ma nulla che non sia alla nostra portata. Basta ricordare che i bonsai hanno esigenze leggermente diverse dai loro corrispettivi di dimensioni normali. Rivolgendoci al nostro vivaista di fiducia, possiamo calibrare concimazione, esposizione e innaffiamento su ogni tipo di bonsai. In questo modo cresceranno senza problemi e, soprattutto, daranno i loro frutti.

Bonsai da frutto: quali scegliere

I bonsai da frutto esistono e, sì, fanno frutti più piccoli di quelli normali, frutti in scala con la grandezza della pianta. Sebbene possa sembrarci strano, questa è la soluzione geniale per coltivare in casa alberi da frutto d’ogni tipo. Per i principianti è più facile iniziare con piante che già in natura producono frutti di piccola taglia, poiché nascono più facilmente. Parliamo, per esempio, del prugno o del malus, del mirtillo e del ribes. In generale, però, esistono le versioni bonsai di qualsiasi pianta da frutto, anche agrumi e meli. Ricordiamo che far nascere la frutta sui rami del bonsai non è semplicissimo e richiede pazienza. Per i primi 2 o 3 anni potremmo non avere alcun risultato. Anche per questo l’arte del bonsai è una pratica zen, votata alla lentezza.

