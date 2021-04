Fra le tante serie rese disponibili dal gigante dello streaming ne troviamo una davvero irrinunciabile. Ogni episodio e divertente per ogni pubblico, ma allo stesso tempo affronta tematiche che solitamente non arrivano al grande schermo. Una serie di qualità resa indimenticabile da grandi attori con una lunga carriera nel cinema. Questa è la serie esilarante e irriverente che tutti adorano disponibile ora su Netflix.

Grace and Frankie

La base della trama di questa serie è tutta compresa nel primo episodio. Quindi, senza paura di spoiler, possiamo vedere subito di che cosa si tratta. Le protagoniste sono due donne, Grace e Frankie per l’appunto, interpretate da Jane Fonda e Lily Tomlin. Le loro personalità sono molto diverse e quindi, nonostante i loro mariti siano grandi amici da tanti anni, non si sono mai piaciute granché. Saranno però proprio i mariti a sconvolgere le loro vite ormai stabili e prevedibili. Infatti, uno dei tasselli centrali di questa serie è proprio l’età dei personaggi: hanno tutti oltre 70 anni. Ma cosa fanno i mariti Sol e Robert di così distruttivo? Fanno coming out.

Ebbene sì, Sol, interpretato da Sam Waterson, e Robert, interpretato da Martin Sheen, sono stati innamorati da anni. Finalmente hanno rivelato al mondo la loro relazione decidendo di spendere gli ultimi anni della loro vita insieme. Grace e Frankie si ritrovano quindi accomunate da un insolito destino. Riusciranno a scoprire cosa le accomuna andando oltre ciò che le divide?

In ogni caso, ogni personaggio ci offre uno spaccato di una generazione che viene spesso ignorata dai film, ma soprattutto dalle serie TV. Scopriamo così le difficoltà, i dubbi, i rimpianti e le gioie che fanno parte della vita, anche quando non siamo più nel fiore degli anni.

Vedremo cosa significa dichiararsi apertamente gay per una generazione che ha vissuto gli anni dell’omofobia dilagante. Ma soprattutto, riceveremo un messaggio di speranza e determinazione. Perché non è mai troppo tardi per reinventarsi e lottare per ciò che si vuole davvero.

