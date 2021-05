Avere in casa degli animali domestici ci fa sentire meno soli, grazie a loro impariamo un altro linguaggio fatto di sguardi e versi. Gli animali non essendo dotati di parola per farsi comprendere utilizzano moltissimo il linguaggio del corpo.

Come ben sappiamo la scelta dell’animale domestico dipende da molteplici fattori, primo tra tutti dalla nostra indole e dalla nostra preferenza. Alcuni amano i cani perché grazie a loro è possibile godere dell’aria aperta e dei parchi, altri preferiscono i gatti poiché indipendenti e molto eleganti.

Qualsiasi sia la scelta dell’animale che vogliamo in casa è giusto sapere come soddisfarlo e renderlo felice. Non solo per quel che riguarda l’aspetto ludico e medico ma anche renderlo felice con delle scodelle gustose.

Questa è la ricetta per preparare scodelle sfiziose per gli amici felini che eviterà lo spreco di denaro e di tempo.

Ingredienti per la ricetta paté

Si può rendere felice il proprio animale domestico senza spendere una fortuna, basta prendere i giusti accorgimenti e conoscere i gusti del proprio amico animale.

Nel caso dei gatti e non solo, esistono tantissime varianti di cibo che possiamo facilmente acquistare nei negozi dedicati. Qui daremo dei semplici consigli per realizzare da soli un paté per i nostri amici felini. Per realizzarla abbiamo bisogno di:

400/600gr di pesce (scegliamo ciò che riteniamo più adatto);

5 pugni di riso;

4 mazzi di spinaci;

3 carote.

Preparazione

Procediamo lavando le verdure e successivamente mettiamole in una pentola con dell’acqua. Non appena questa avrà raggiunto l’ebollizione aggiungiamo il pesce, facciamo cuocere per almeno trenta minuti. Trascorso questo tempo possiamo aggiungere il riso e proseguiamo la cottura. Mescoliamo di tanto in tanto e proseguiamo la cottura per almeno altri quindici minuti. Togliamo dal fuoco e lasciamo raffreddare, una volta raffreddato possiamo frullare il tutto. Non appena il composto risulterà omogeneo, procediamo con il dividere in contenitori di vetro il composto ottenuto.

Fatto ciò, prendiamo una pentola con dell’acqua, non appena bolle inseriamo i contenitori e lasciamoli cuocere per dieci minuti. Spento il fuoco, copriamo poi con un coperchio e lasciamoli freddare. Successivamente trasferiamoli in frigo.

