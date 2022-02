Avere un animale nel proprio appartamento è una vera e propria gioia. Chi ha un amico a quattro zampe sa che si respira in casa un’aria di armonia, gioia e affettuosità. Gli animali, infatti, possono donarci un amore illimitato ma, al tempo stesso, dobbiamo scegliere quello giusto. Solo così potremo soddisfare le sue e le nostre esigenze nel migliore dei modi. Questo vale soprattutto quando si parla di cani. Non tutte le razze, infatti, sono adatte alle case e selezionare quella più adatta al nostro stile di vita e alla nostra esperienza potrà sicuramente aiutarci a stabilire una relazione duratura e felice con il nostro amico a quattro zampe.

Ci sono diverse razze di cani docili e facili da addestrare, ideali soprattutto per chi è alle prime armi

Per coloro che non sono esperti, sicuramente una razza facile da addestrare può essere l’ideale. Ricordiamoci, comunque, che la razza influisce sul carattere del cane ma che, a prescindere, sarà la nostra educazione a fare davvero la differenza. In questo nostro precedente articolo, comunque, avevamo indicato una razza di cane davvero perfetta per coloro che sono alle prime armi. Si tratta di un amico a quattro zampe dall’aspetto simpatico e molto dolce e affettuoso, che renderà l’atmosfera in casa leggera e allegra. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato le caratteristiche positive di un’altra razza ancora, che si presenta come docile, tranquilla e coccolona. Oggi continuiamo la lista dei nostri amici a quattro zampe, presentandone uno poco conosciuto ma davvero fenomenale.

Questa è la meravigliosa razza di cane facilissima da addestrare e tra le più intelligenti perfetta da avere in casa

Oggi ci concentriamo su una razza in particolare, ossia il Malinois belga. Conosciuto anche come cane da Pastore belga milinois, questa razza è davvero fantastica per coloro che si stanno approcciando al mondo canino. Stiamo parlando, infatti, di un animale molto intelligente e recettivo, che carpisce subito le indicazioni del padrone e che le segue senza alcun tipo di problema. Non lasciamoci ingannare dalla stazza non proprio minuta, perché il Malinois belga in realtà è un cane tranquillo e dolcissimo. Si lega fortemente al padrone e cerca di fare di tutto per renderlo felice e stargli vicino nel migliore dei modi. Inoltre, viene definito il cane lavoratore per eccellenza. Non dà nulla per scontato e adora aiutare in tutti i modi.

Perciò, ora lo sappiamo. Proprio questa è la meravigliosa razza di cane facilissima da educare e da avere nel proprio appartamento, con cui costruire un legame saldo e duraturo. Ci sono, però, delle cose da tenere a mente. Il Malinois belga, infatti, può darci tutto l’amore e l’impegno del Mondo, ma solo se è ricambiato. Se questo cane viene trascurato, lasciato in disparte o considerato poco, allora non seguirà le indicazioni che proveremo a dargli. Giustamente, ha bisogno dello stesso amore e dello stesso rispetto che lui dona a noi.

