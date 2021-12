Avere un cane nella propria casa è una fortuna più unica che rara. I nostri amici pelosi, infatti, riescono a regalarci così tanta gioia e allegria che è impossibile non amarli. Ma dobbiamo pensare sempre a scegliere la giusta razza. Per rendere felice il nostro Fido, dobbiamo essere certi che il suo carattere si adatti perfettamente al nostro stile di vita. Per questo, raccogliere il maggior numero di informazioni possibili è fondamentale per costruire un rapporto sereno, duraturo e felice per tutti con il nostro cane.

Questa è la dolcissima razza di cane che non puzza mai perfetta per vivere in un appartamento

Di razze di cane avevamo già parlato in passato. Infatti, ne esistono talmente tante, che la lista potrebbe quasi continuare all’infinito. E, proprio per questo motivo, dovremmo cercare di capire le caratteristiche specifiche di ognuna, così da non commettere alcun errore. Per esempio, ci sono delle persone che odiano tremendamente la solitudine. E, in questo nostro precedente articolo, abbiamo indicato un tipo di cane che riesce benissimo a smorzare questo sentimento. Oppure, in un altro articolo, abbiamo spiegato alcune caratteristiche di una razza che sarà facilissima da addestrare, perfetta soprattutto per chi è alle prime armi.

Ecco tutte le caratteristiche della personalità del Pinscher che potrebbero interessarci e che sicuramente si riveleranno informazioni utili

Oggi continuiamo con la nostra lista, concentrandoci però sull’odore dei nostri amici a quattro zampe. Sappiamo bene, infatti, che molte persone tentennano nel prendere un cane in casa per l’odore che potrebbe emanare. Ma non tutti sanno che ci sono alcune razze che non puzzano praticamente mai (ovviamente il tutto abbinato a una corretta igiene). Tra queste, ritroviamo un Fido che forse non ci saremmo aspettati: il Pinscher. Infatti, proprio questa è la dolcissima razza di cane che non puzza mai perfetta per vivere in un appartamento. Questo amico peloso è praticamente inodore, grazie al suo corpo magro e al pelo corto. Stiamo parlando anche di un cane amorevole e sempre pronto a passare del tempo con la propria famiglia e a proteggerla.

Inoltre, si tratta di un animale intelligentissimo, che ama passare il tempo con i bambini e che farebbe qualsiasi cosa per loro. Insomma, il Pinscher diventerà un vero e proprio membro della famiglia in quattro e quattr’otto, eliminando appunto il problema che molti hanno con il cattivo odore. Ovviamente, il carattere della razza è quello che abbiamo descritto, ma anche l’educazione che gli daremo farà la differenza.

