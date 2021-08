È quasi il tempo delle mele nuove. A fine agosto si comincia la raccolta delle varietà Gala, come Royal Gala, Galaxy, Obrolaga etc. Ecco perché si vedono già sui banchi del contadino, pronte per essere assaporate. Pochi sanno che questa tipologia di mele precoci non si conserva a lungo. La polpa, infatti, si mantiene intatta per 3-4 settimane al massimo.

E allora come non celebrare queste prime mele con un dolce che non ha stagione. E questa è la deliziosa torta di mele dal cuore cremoso che conquista e stupisce.

Una ricetta pensata quando si ha voglia di una merenda sana e deliziosa. Perfetta anche da presentare agli ospiti, servita con una pallina di gelato vaniglia o pistacchio. Preparare la base è molto semplice perché si tratta di una frolla lievitata. Il segreto, poi, è il ripieno composto di sole mele. Una preparazione veloce e molto economica.

Questa è la deliziosa torta di mele dal cuore cremoso che conquista e stupisce

Per la preparazione della frolla servono gli ingredienti di questa lista:

300g di farina (anche integrale o semi-integrale);

2 uova;

50g di zucchero di canna;

100g di burro o olio di semi biologico;

la scorza di 1 limone;

1 bustina di lievito per dolci;

1 pizzico di sale.

Per quanto riguarda il ripieno, invece, serviranno soltanto:

4 mele di media grandezza;

malto per dolcificare a piacimento;

il succo di mezzo limone;

cannella in polvere q.b;

1 pizzico di sale;

1 cucchiaio di olio d’oliva.

Si inizia dalla preparazione della base di frolla. Uniamo in un mixer o in una ciotola la farina e il lievito. Proseguiamo unendo il burro, lo zucchero, le uova, la scorza di limone e un pizzico di sale. Formiamo una palla e avvolgiamola nella pellicola trasparente. Si lascerà riposare in frigorifero per un’ora minimo.

Per il ripieno le mele devono essere sbucciate e ridotte a cubetti piccoli. In una padella versiamo un cucchiaio di olio e versiamo le mele. Facciamole rosolare e uniamo cannella, succo di limone, 1 pizzico di sale e il malto. Mescoliamo di continuo in modo che il composto non bruci. Aggiungiamo poco meno di mezzo bicchiere di acqua. Continuiamo la cottura fino a che le mele saranno morbide. Subito dopo frulliamo il tutto col frullatore a immersione.

Ora tocca comporre la torta utilizzando uno stampo a cerniera di 22cm. Stendiamo una parte della frolla aiutandoci con della farina. Rivestiamo lo stampo anche lateralmente e versiamo il composto di mele. Con la frolla rimasta creiamo la tipica rete delle crostate. Cuociamo a 190°C per 40 minuti.