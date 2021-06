Sappiamo bene che la colazione è il pasto più importante della giornata e che per questo motivo bisogna saperla fare in modo corretto. Se seguiamo qualche piccolo suggerimento, riusciamo ad apportare al nostro organismo i giusti nutrienti che ci permettono di sentirci energici per tutto l’arco della giornata.

Fare una buona e sana colazione, non è solo indicato per ottenere le giuste energie ma anche per evitare l’insorgenza di obesità, patologie e altre malattie.

Questa è la colazione ricca ed equilibrata consigliata per chi soffre di questa malattia cronica per sentirsi energici e sazi.

La prima colazione è importante

Come già espresso più volte in precedenti articoli la prima colazione è importante, questa assume una fondamentale rilevanza se si soffre di questa malattia cronica. Ci stiamo riferendo al diabete che come sappiamo è caratterizzata da un’eccessiva quantità di zucchero nel sangue, dovuta all’incapacità dell’organismo di produrre insulina in modo adeguato. Questa malattia va tenuta sotto controllo su tutti i fronti, da quello medico a quello alimentare.

Chi soffre di diabete dovrebbe preferire una colazione sana e abbondante rispetto a una scarsa e veloce. Secondo studi recenti al mattino le cellule beta del pancreas che producono insulina rispondono meglio e tengono sotto controllo il livello di glucosio nel sangue.

La presenza di uno specialista, di un diabetologo è fondamentale per sapere esattamente come trattare la propria patologia.

Ecco allora un esempio di colazione sana ed equilibrata che permette a chi soffre di questa malattia cronica di assumere i principali nutrienti.

Una tazza di tè verde senza zucchero con fiocchi di avena;

2 fette di pane integrale con ricotta;

2 pesche.

Si può alternare il tè verde con altre bevande salutari, come il latte vegetale alle mandorle o di soia. Se non vogliamo consumare la fetta di pane integrale con ricotta, possiamo sostituirla con yogurt magri. Per quanto riguarda la frutta il melograno, il pompelmo e la susina sono consigliati.

Ricordiamo di riferirsi ad uno specialista in grado di definire il livello del diabete e per avere l’elenco dettagliato di ciò che si può assumere.