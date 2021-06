Il modo migliore per iniziare la giornata dipende anche dal tipo di colazione che si sceglie. Mentre molti non riescono ad ingerire neanche un caffè, in alcune parti nel mondo la prima colazione assomiglia più ad un pranzo. Le ricette americane prevedono un menù da campioni: bacon, uova strapazzate, carne in padella e dolce finale come pancakes con sciroppo d’acero. In Giappone pesce, riso, alghe, verdure al vapore o in zuppa sono gli alimenti preferiti al mattino. In ogni parte del mondo le tradizioni stabiliscono i cibi utilizzati al risveglio.

Come sappiamo, in Italia la colazione è nella maggioranza dei casi dolce, un tè o un caffè accompagnati da una brioche o una fetta di torta della nonna. Il menù del mattino effettivamente dipende anche dallo stile di vita e dal tipo di attività che si svolge. Ma in generale è consigliabile assumere proteine, vitamine e sali minerali ed evitare un eccesso di carboidrati.

Crema Budwig

Questa è la colazione proteica perfetta per iniziare la giornata con energia; adatta a sportivi, ma anche a chi vuole mantenere uno stile di vita attivo. Rappresenta una colazione che include Omega 3, Omega 6, fibre, pochi carboidrati, proteine, vitamine A, C, E, buone concentrazioni di minerali. Si tratta di una crema realizzata a crudo con i seguenti ingredienti:

2 cucchiai di yogurt (in alternativa quark, ricotta o tofu),

un cucchiaino e mezzo di semi di lino,

1 cucchiaino di cereali integrali,

2 cucchiaini di semi di girasole (o frutta secca),

2 cucchiai di limone spremuto,

1 banana o un cucchiaio di miele,

100 gr di frutta di stagione.

Tritare prima i semi e i cereali, gli altri ingredienti andranno frullati a parte, unire i due composti e mangiarli, senza aspettare troppo tempo. La frutta potrà essere anche aggiunta a pezzi. Il massimo sarebbe abbinare la crema con un ottimo tè verde.

Questo porridge crudo prende il nome dalla sua creatrice, una farmacista nata nei primi del ‘900. Poi rivisitata dalla dottoressa Kousmine, di origini russe, che dedicò la sua vita allo studio dell’interazione tra alimentazione e malattie gravi.

