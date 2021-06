Quando arriva l’estate le abitudini alimentari necessariamente cambiano. I cibi calorici lasciano spazio a quelli più light e il corpo abbandona le tossine accumulate in precedenza. Per questo cambiamento radicale questa è la colazione fresca e sfiziosa adatta a combattere il caldo dell’estate.

Nuove esigenze estive

È cominciata l’estate e si comincia a profittare del caldo per poter andare al mare o in montagna. Se prima i nostri cibi erano abbastanza grassi e calorici, ora s’inizia una scelta piuttosto light. Mangiare più leggero per assorbire meno calorie è certamente una scelta adeguata. Bisogna permettere all’organismo d’avere tutto quello di cui ha bisogno per sopportare la calura.

Se dapprima al mattino ci si concedeva il classico cappuccino con cornetto, oppure un sandwich al prosciutto e formaggio, ora le cose cambiano radicalmente. E dopotutto basta mettersi in ascolto con le esigenze del proprio corpo per capire quali sono i cibi raccomandabili in questo periodo.

Tre preziosi elementi

Un classico delle colazioni estive si rivela in effetti un pasto mattutino ideale. Non a caso è la colazione che si prepara in molte regioni italiane, prima di recarsi a mare. Fa parte di quelle consolidate tradizioni dietetiche mediterranee costituite con 3 ingredienti base.

Il pane che dona dei carboidrati, cioè zuccheri a lenta cessione che possono sostenere durante il mattino. L’olio EVO che con i suoi polifenoli e i suoi grassi Omega 3 soddisfa alle esigenze del nostro organismo. I pomodori ricchi di vitamine del gruppo B, vitamina C, D e soprattutto E, licopene un potente antinfiammatorio e con solo 17 calorie per etto.

Questa è la colazione fresca e sfiziosa adatta a combattere il caldo dell’estate

Per fondere insieme questi 3 alimenti, possiamo preparare del pan tostato su cui aggiungere pomodorini e olio, con origano e sale. Allo stesso modo si può preparare la panzanella romana, bagnando il pane secco. Oppure il biscotto di grano tipico del sud Italia, da bagnare nell’acqua prima di essere guarnito con pomodorini, olio, sale origano.

È la colazione tipica della nonna, semplice e veloce da preparare, ma che dà veramente tutto quello di cui il corpo ha bisogno contro il caldo.

