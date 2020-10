La casa è piena di animaletti minuscoli, altre volte invece non tanto minuscoli, ma anche belli grossi. E quando si incontrano, pur essendo rispetto all’essere umano veramente piccoli, quello che scappa a gambe levate è sempre l’uomo. Chissà poi perché si è così spaventati da un essere così piccolo, e anche abbastanza innocuo? Bene, questa donna ha messo del bicarbonato in giro per casa per un solo e semplice motivo: dire addio a quel piccolo animale.

Sembra la storia dell’elefante che ha paura dei topolini. Infatti ogni essere umano cresce con la leggenda metropolitana, ripresa poi da ogni cartone animato, che gli elefanti hanno paura dei topi. Ecco sfatiamo subito questo leggenda, perché non è assolutamente vero. Quello che però è vero, invece, è che alcuni esseri umani sono terrorizzati dalla presenza dei topi. Infatti appena si ha il piccolo sentore che ci sia un roditore in casa tutta la famiglia impazzisce.

Ecco cosa fare se si ha un incontro ravvicinato con un topo

Dunque se si ha la certezza di avere un topo in casa, la cosa da fare è chiamare ovviamente qualcuno per fare una bella pulizia della casa e una derattizzazione. Se invece non si è sicuri si può fare come questa donna. Infatti questa donna ha messo del bicarbonato in giro per casa per un solo e semplice motivo: per allontanare i possibili topi. Basterà spargere un po’ di bicarbonato in giro per casa, negli angoli e nelle zone più a rischio, e addio topi. Un’altra cosa molto importante da fare è tenere la casa molto pulita, perché i topi amano lo sporco, e chiudere ogni fessura possibile e immaginabile che è presente in casa.

Altro fantastico consiglio, che però dividerà il popolo italiano, è prendere un gatto. I gatti infatti sono dei fantastici cacciatori di topi. Certo se non si è amanti dei gatti, allora bisogna iniziare ad usare il bicarbonato.

