Ha compiuto 103 anni nel 2016. Stiamo parlando di Mildred Bowers, originaria del South Carolina che, poco dopo aver superato il secolo di vita, ha svelato il suo segreto. La donna ha spiegato che la sua vita, nonostante le sofferenze e gli ostacoli, è stata lunga e felice.

E, a detta sua, non sarebbe mai arrivata a quest’età senza una fedele amica che l’ha accompagnata tutti i giorni della sua esistenza: la birra. Infatti, questa donna di 103 anni ha spiegato come ha fatto a vivere così a lungo, e ha detto che ci è riuscita proprio grazie a questa bevanda.

Ecco cosa dice Mildred

La storia della Browers è sicuramente appassionante, come quella di un’altra donna centenaria di cui noi del team di ProiezionidiBorsa avevamo parlato in precedenza. In questo articolo, infatti, sarà possibile vedere qual è stato il segreto della scozzese Jessie Gallan. Ma, tornando a Mildred, vediamo come questa donna di 103 anni ha spiegato come ha fatto a vivere così a lungo.

Secondo Mildred, la ragione della sua longevità è da ricercare nella birra

La Bowers è convinta che sia stata la birra ad aiutarla a vivere così tanto. La donna infatti ha spiegato che ogni giorno, alle 4 di pomeriggio, era solita consumare un boccale di questa bevanda, che secondo lei l’ha tenuta in forze e piena di energie. La signora ha inoltre avuto il benestare del proprio medico curante. C’è però da fare un appunto, che ci sembra doveroso. La storia di Mildred è davvero divertente e affascinante, ma la nostra Redazione si allontana in ogni modo da qualsiasi intento di spingere le persone a bere quotidianamente. Questa è una storia a sé, e non per tutti le cose vanno nello stesso modo. E, soprattutto, questa è la spiegazione di Mildred.

Non si tratta di una spiegazione scientifica fornita da un medico o da una ricerca, quindi ci teniamo a sottolineare che non è detto che sia questo ad averla fatta vivere così a lungo. Il contenuto dell’articolo è il racconto della Bowers, convinta che il luppolo sia stato il suo migliore amico. Ma che sia vero o meno, non possiamo saperlo con certezza! Quindi, il nostro consiglio, è quello di ricercare il proprio elisir di lunga vita e di godersi ogni giorno al 100% a prescindere dall’età!