Una cosa è certa. Bisogna sempre ascoltare le persone con più anni di esperienza. Questi, infatti, possono dare a chi è più giovane dei consigli utilissimi. Seguirli, poi, è sempre una scelta personale. Ma quantomeno bisognerebbe ascoltarli. Questo perché si parla di persone che hanno vissuto tantissime esperienze. E di certo sanno cosa stanno dicendo. La stessa cosa è accaduta per Jessie Gallan, la donna più anziana della Scozia, di ben 109 anni. Questa donna centenaria ha svelato che per vivere più a lungo basta evitare una sola cosa. Ecco quale.

Jessie Gallan svela il segreto della sua longevità

Una donna centenaria ne sa sicuramente una in più del diavolo. Si parla di una persona che ha vissuto esperienze inimmaginabili in tutti questi anni. E chi non vorrebbe vivere a lungo quanto lei? Sicuramente, è il sogno della maggior parte delle persone. Bene, questa donna centenaria ha svelato che per vivere più a lungo basta evitare una sola cosa. Ed è stupefacente scoprire quale. Infatti, secondo questa signora, il vero elisir di lunga vita è quello di evitare gli uomini.

L’elisir di lunga vita è evitare il matrimonio?

Per Jessie Gallan pare di sì. Il suo elisir è stato proprio quello di non sposarmi mai e di evitare sempre di far entrare gli uomini nella sua vita. La donna, infatti, è convinta che questi portino più problemi di quanto le persone non si accorgano. Inoltre, Gallan consiglia di mangiare ogni mattina un piatto di porridge e di fare dell’attività fisica regolarmente.

Ovviamente, questi sono consigli basati sull’esperienza di una singola persona. Le affermazioni della Gallan vengono da un’esperienza personale. Di conseguenza, non si hanno prove scientifiche a riguardo. Ma, come è scritto all’inizio dell’articolo, una persona centenaria sa di cosa parla dopo tutte le esperienze vissute. E quindi è doveroso e giusto almeno ascoltare il suo consiglio e rispettare la volontà di questa donna di condividere la propria esperienza di vita.