Il passaggio tra una stagione e l’altra è un momento particolare per il nostro corpo. Stanchezza immotivata, insonnia, debolezza, carenza di energie, pelle opaca. Sono tra i sintomi più comuni di un disturbo che prende il nome di “Seasonal Affective Disorder”. Come conferma l’Istituto Spallanzani, la ragione di questi sbalzi dipende dalle nuove temperature a cui il corpo deve abituarsi. Inoltre, l’abbassamento dei livelli di serotonina causa insonnia, sistema immunitario debole ed emotività instabile.

Ma l’autunno è una stagione che offre gli alimenti giusti per superare questa fase. Infatti, sono proprio i cibi stagionali a dare energia buona al corpo. Un’alimentazione equilibrata può fortificare il fisico. Contrariamente, dolci e cibi confezionati o lavorati creano dipendenza e squilibri. La soluzione, dunque, consiste nel mangiare frutta e verdura di stagione. Ecco perché questa dolce colazione autunnale semplice e sana aiuta a digerire e potenziare il sistema immunitario. Gli ingredienti sono semplici, poco calorici ma davvero ricchi di nutrienti. Vediamo come prepararla.

Iniziare bene la giornata è davvero importante. E una colazione sana ed ricca di nutrienti è alla base del nostro benessere psico-fisico. Infatti, in questo articolo Sveliamo i 5 errori comuni da evitare assolutamente quando si fa colazione per mantenersi in forma e in salute.

In autunno sono tanti i cibi che possono aiutarci a rafforzare il sistema immunitario. Tra questi si distinguono quelli che contengono vitamina C. Contenuta prevalentemente in cibi freschi, questa vitamina è alla base del funzionamento del metabolismo, della sintesi degli ormoni e ha enormi poteri antiossidanti. Infatti, aiuta a rafforzare le armi del sistema immunitario e elimina i radicali liberi.

Gli alimenti autunnali che contengono più vitamina C sono i kiwi, le arance, le fragole, i ribes, i mandarini. Per una colazione equilibrata e ricca di questo elemento essenziale, l’idea è di unire in un porridge alcuni di questi ingredienti. Servirà la frutta prima elencata a piacimento e della frutta secca (tipo mandorle o nocciole). Poi uniremo succo di mela, dell’avena in fiocchi e semi di chia. I due ultimi ingredienti forniscono il giusto apporto di fibre e consentono una migliore digestione.

La ricetta è semplice e prevede di ricoprire a filo una porzione di fiocchi d’avena e semi di chia con il succo di mela. Dopo aver lasciato a riposare per 15 minuti, si procede tagliando la frutta in pezzi. Uniamola al porridge di avena e chia e guarniamo con mandorle o nocciole tostate.