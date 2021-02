Ormai i migliori operatori telefonici ci permettono di avere anche cento giga sul telefono per pochi euro al mese. Non è quindi raro utilizzare la connessione del telefono quando siamo fuori casa o senza una rete WI FI. Ciò ci permette di usare i giga sul telefono per utilizzare internet come faremmo con al rete di casa. Attenzione però, questa disattenzione ci fa consumare molti più giga del previsto su internet.

I video dallo smartphone

Un tempo per guardare video o film su internet dovevamo rimanere a casa. Questi infatti consumano molti mega e perfino giga. Per fortuna oggi grazie ai nostri abbonamenti per smartphone possiamo stare ore su YouTube anche fuori casa. Anche i principali servizi streaming non consumano più così tanti giga di solito. Ci capita quindi spesso quando siamo fuori casa di usare lo smartphone come una tv. In questo modo possiamo seguire gli aggiornamenti dei nostri youtuber preferiti o guardare serie tv e film. Bisogna però fare attenzione alle impostazioni di un servizio di streaming molto diffuso. Questa disattenzione ci fa consumare molti più giga del previsto su internet,

Attenzione alle impostazioni

Alcuni servizi di streaming come Netflix adattano automaticamente la qualità video al tipo di connessione. Non è però così per quanto riguarda Amazon Prime Video. Il servizio di film e serie tv in streaming offerto da Amazon infatti prevede il cambiamento manuale della qualità video. Solitamente le impostazioni sono tre: buona, superiore e ottima. C’è però un problema. Il servizio spesso fa partire in automatico i film in qualità ottima. Purtroppo però questa opzione è molto pensante e consuma molti giga. Rischiamo in questo modo di perdere anche sei giga per un’ora di video contro i pochi mega dell’impostazione buona.

È quindi importante modificare velocemente questo settaggio quando guardiamo un film collegandoci alla rete mobile. Come si fa? È molto semplice. Una volta aperto il film o la serie tv bisogna premere l’icona con l’ingranaggio in alto a destra. Apparirà un menù su cui si potrà scegliere la qualità in cui guardare il programma.