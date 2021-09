Se abbiamo voglia di organizzare una cena fra amici, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di mantenere basso il budget, ecco un’idea facile e veloce per risolvere la situazione. Questa deliziosa variante degli spaghetti sciuè sciuè è un’idea economica e gustosissima da portare in tavola. Vediamo insieme cosa dobbiamo fare per servire questo piatto povero ma estremamente saporito.

Gli ingredienti necessari per 2 o 3 persone

700 grammi di pomodori varietà datterino;

350 grammi di pasta lunga, preferibilmente spaghettini;

100 grammi di pangrattato;

25 grammi di finocchietto selvatico;

2 spicchi di aglio;

olio extravergine di oliva quanto basta;

scorza di limone quanto basta;

sale quanto basta;

pepe quanto basta.

Per questa variante della ricetta dello spaghettino sciué sciué basta riempire una pentola di acqua e metterla sul fuoco. Mentre si attende il bollore cominciamo a preparare il sugo. Prima di tutto bisogna prendere i pomodori nella quantità indicata e lavarli bene sotto un getto di acqua togliendo il picciolo. Prendere poi un tagliere e tagliarli a metà o in quattro parti. Prendere una padella, ungerla leggermente di olio e mettere a rosolare l’aglio pulito dalle proprie parti di scarto. Se si desidera rendere il piatto più digeribile basta toglierne la parte interna, ovvero l’anima. Schiacciarlo con uno spremiaglio e farlo rosolare fino a che diventa dorato. Aggiungere poi i pomodorini e girare per fare insaporire.

Dopo un paio di minuti aggiungere un mestolo di acqua di cottura. In un’altra padella inserire il pangrattato aggiungendo un filo di olio per farlo tostare per bene e renderlo croccante. Se non si avesse questo ingrediente in casa a portata di mano basta riutilizzare il pane raffermo passandolo al mixer. Aggiungere un pizzico di sale e poi il finocchietto dopo averlo tritato e lavato. Mescolare bene.

Buttare gli spaghetti quando l’acqua bolle e scolarli un paio di minuti prima del tempo di cottura che è indicato sopra alla loro confezione. Metterli quindi a completare la cottura all’interno del sugo aggiungendo sempre dell’acqua di cottura in modo da coprirli del tutto. In questo modo risotteremo la pasta rendendola cremosa e irresistibile. Una volta che saranno diventati morbidi al punto giusto impiattiamo e guarniamo il tutto con il pangrattato. Laviamo un limone e grattugiamone un po’ di scorza. Spolveriamola sopra per dare un tocco di acidità.

