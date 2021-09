Molti vorrebbero essere in grado stupire i propri amici e parenti, coccolandoli con una cenetta con i fiocchi. Per fortuna non serve avere molti ingredienti in frigo o le capacità manuali di uno chef. Basta solo un po’ di attenzione e molta cura nella preparazione. Per questo oggi illustriamo una ricetta molto semplice che però sarà sicuramente d’impatto. Consigliamo infatti di servirla accompagnata da un bel bicchiere di vino su una bella tavola imbandita. Infatti questa deliziosa variante degli spaghetti cacio e pepe è una bomba che stupirà i nostri ospiti. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

La breve lista ingredienti per circa 5 persone

500 grammi di pasta (preferibilmente tonnarelli);

pepe quanto basta;

olio extravergine di oliva quanto basta;

acqua di cottura della pasta quanto basta;

300 grammi di pomodorini datterini arancioni;

1 spicchio di aglio;

100 grammi di pecorino romano DOP.

Questa deliziosa variante degli spaghetti cacio e pepe è una bomba che stupirà i nostri ospiti

Per questa ricetta abbiamo consigliato la materia prima tipica della tradizione, i tonnarelli chiamati anche “spaghetti alla chitarra”. In alternativa però vanno anche bene i vermicelli, gli spaghetti o anche i rigatoni. Dunque cominciamo munendoci di grattugia e di olio di gomito per ridurre il formaggio in una polvere leggerissima. Maciniamo anche il pepe. Peliamo poi l’aglio e rimuoviamo la sua anima, considerata la parte meno digeribile. Mettiamolo in padella con un filo di olio ad imbiondire. Laviamo i datterini sotto l’acqua corrente e buttiamoli nella padella. Cuociamo il tutto a fiamma viva per almeno 5 minuti.

Quando gli ortaggi avranno raggiunto una consistenza morbida passiamoli con il frullatore fino a farli diventare una crema liscia. Con questa andiamo a guarnire i piatti in cui metteremo il cacio e pepe. Passiamo dunque alla preparazione della pasta. Mettiamo su l’acqua e attendiamo il bollore. Una volta raggiunto mettiamo poco sale grosso e buttiamo i tonnarelli attendendo il tempo di cottura consigliato dalla confezione. Uniamo il pecorino con il pepe e aggiungiamo lentamente l’acqua di cottura fino ad arrivare alla consistenza desiderata. Mescoliamo con i rebbi di una forchetta e uniamo poi la pasta dopo averla scolata. Una volta che gli elementi si saranno amalgamati impiattiamo la pasta sopra la crema al datterino. Il contrasto dolce e salato renderà questa ricetta ricercata e indimenticabile.

