Avere ospiti in casa è sempre un piacere. Lo stesso non si può però dire per cucinare e rassettare, attività fondamentali per far sentire chi viene a nostro agio. Ci sono però dei modi efficaci per far sì che la fatica venga drasticamente ridotta. Ecco infatti una pietanza d’impatto che non ci sporcherà la cucina. Infatti questa deliziosa ricetta piemontese è perfetta per fare un figurone con amici e parenti con il minimo sforzo. Vediamo dunque insieme come portare in tavola dei deliziosi gnocchi al castelmagno e alle noci.

Gli ingredienti necessari per 5 persone

200 grammi di formaggio di tipo castelmagno;

250 millilitri di latte intero;

50 grammi di burro;

sale fino quanto basta;

500 grammi di gnocchi di patate di ottima qualità;

gherigli di noci quanti bastano;

pepe nero quanto basta.

Per prima cosa è necessario occuparsi della preparazione della salsa. Quindi prendere il formaggio e appoggiarlo su un tagliere. Con un buon coltello da cucina tagliarlo grossolanamente. Prendere poi una pentola abbastanza capiente e versare al suo interno il latte tenendo la fiamma bassa. Quando il liquido giunge al bollore, rovesciare al suo interno il castelmagno. Con un cucchiaio di legno mescolare dolcemente per evitare la creazione di eventuali grumi. Quando il composto risulterà liscio e cremoso basta aggiungere la quantità indicata di burro e poi continuare a mescolare bene. Spegnere il fuoco e lasciare per un attimo da parte.

Prendere una pentola per cuocere gli gnocchi. Noi per velocità consigliamo di comprarli. In alternativa però si può provare a preparare una variante: una semplice e deliziosa pasta fresca con la zucca, pronta in pochissimo tempo e con pochissimo sforzo. Riempirla una pentola d’acqua e metterla a bollire. Quando si cominciano a creare le bolle salare e buttare la pasta fresca. Lasciare andare il tutto fino a quando i singoli pezzi non salgono a galla. Per rispettare la cottura di ogni singolo pezzo consigliamo di usare una schiumarola così da poterli tirare su singolarmente. Buttarli direttamente dentro la salsa e mescolare bene, accendendo la fiamma al minimo. Aggiustare di gusto con eventuale sale e una generosa macinata di pepe.

Poi, rompere le noci, estrarre i gherigli e tritarli finemente con un coltello. Cospargerli sopra ad ogni piatto prima di servire. Un’altra buona alternativa per chi ama gli accostamenti fra dolce e salato può essere quella di servire questo piatto con dei cubetti di pera.

